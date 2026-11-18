Auf Sicht von drei Monaten bleibt Vicor trotz des heutigen Kurssprungs mit -36,13 % im Minus.

Die Kursgewinne bei Halbleiterwerten erfassen auch Analog Devices, Infineon Technologies und ON Semiconductor. Vicor zieht in diesem Umfeld deutlich an und übertrifft den wO USA All Ind. 500, der um 0,47 % steigt. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vicor Aktie damit um -3,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,01 %. Im Jahr 2026 gab es für Vicor bisher ein Plus von +49,23 %.

Zum Vergleich: Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich heute nur um +0,47 %. Vicor entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

So schlagen sich die Wettbewerber von Vicor

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,54 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +2,96 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,39 %. ON Semiconductor legt um +1,98 % zu

Vicor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,87 % 1 Monat -18,01 % 3 Monate -36,13 % 1 Jahr +87,88 %

Stand: 18.11.2026, 13:00 Uhr

Die Aktie von Vicor erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 55,21 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,48 %.

Informationen zur Vicor Aktie

Vicor (ISIN US9258151029) entwickelt und fertigt modulare Stromversorgungslösungen: DC/DC-Wandler, AC/DC-Module und prozessornahe Spannungsversorgung für Rechenzentren, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt. Der spezialisierte Nischenanbieter konkurriert mit Delta Electronics, TDK-Lambda, Murata und Advanced Energy. Mögliche Alleinstellungsmerkmale sind hohe Leistungsdichte und Effizienz sowie proprietäre Wandler- und Gehäusetechnologien wie ChiP.

Es gibt 34 Mio. Vicor Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,70 Mrd.EUR € wert.

Vicor Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Vicor Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Vicor Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.