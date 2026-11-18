-2,22 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,68 % 1 Monat -9,46 % 3 Monate -14,78 % 1 Jahr -6,87 %

Gold bricht kräftig ein:auf 3.764,09. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.858,23USD. Heute steht er bei 3.764,09USD. Das Investment wäre auf 2.025,63USD gewachsen – eine Steigerung von +102,56 %.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.