Auf dem britischen Gebrauchtwagenmarkt zeichnet sich eine überraschende Entwicklung ab. Elektroautos verkaufen sich inzwischen deutlich schneller als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Neue Zahlen von Autotrader zeigen, dass insbesondere drei bis fünf Jahre alte Stromer zu begehrten Gebrauchtwagen geworden sind.

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Gebrauchte Elektroautos stehen im November durchschnittlich nur noch 24 Tage bei britischen Händlern, bevor sie einen Käufer finden. Das sind vier Tage weniger als im Vorjahr und sieben Tage weniger als im gesamten Gebrauchtwagenmarkt. Besonders deutlich ist der Unterschied zu Dieselfahrzeugen, die durchschnittlich 36 Tage benötigen.

Hyundai führt die Rangliste an

Der elektrische Hyundai Kona im Alter von drei bis fünf Jahren führt die aktuelle Rangliste an. Im Durchschnitt wird das Modell bereits nach 17 Tagen verkauft. Auch andere Elektro- und Hybridmodelle gehören zu den am schnellsten verkauften Gebrauchtwagen.

Insgesamt sind fünf der zehn am schnellsten verkauften Modellgruppen reine Elektroautos. Vier weitere verfügen über einen Benzin-Hybridantrieb. Lediglich ein klassischer Benziner schafft es in die Top Ten: der zehn bis 15 Jahre alte Renault Clio mit einer durchschnittlichen Verkaufsdauer von 18 Tagen.

Besonders gefragt sind Elektroautos im Alter von drei bis fünf Jahren. Noch schneller wechseln allerdings fünf bis zehn Jahre alte Stromer den Besitzer. Sie benötigen durchschnittlich nur 20 Tage, während drei bis fünf Jahre alte Elektroautos nach 21 Tagen verkauft werden.

E-Autos gewinnen auch beim Preis

Der Trend beschränkt sich nicht auf kürzere Verkaufszeiten. Im Oktober legten die britischen Gebrauchtwagenpreise für Elektroautos laut Autotrader im Jahresvergleich um 2,8 Prozent zu. Damit setzt sich die Erholung nach einer längeren Phase fallender Restwerte fort.

Für Autohersteller wie Hyundai, Volkswagen und BMW ist dies grundsätzlich ein positives Signal. Stabilere Gebrauchtwagenpreise können die Attraktivität neuer Elektrofahrzeuge erhöhen und Leasingangebote wirtschaftlich besser kalkulierbar machen.

Allerdings hängt der Erfolg stark von Modell, Alter und Preis ab. Die besonders schnelle Verkaufsdauer lässt sich deshalb nicht auf sämtliche Elektroautos übertragen.

Diesel verlieren an Attraktivität

Deutlich schwieriger gestaltet sich der Verkauf gebrauchter Dieselfahrzeuge. Mit durchschnittlich 36 Tagen benötigen sie zwölf Tage länger als Elektroautos und fünf Tage länger als Benziner.

Besonders lange stehen der Range Rover Sport mit 45 Tagen, der Kia Sportage mit 40 Tagen und der Land Rover Discovery mit 39 Tagen bei den Händlern. Die Zahlen verdeutlichen, wie unterschiedlich sich die Nachfrage nach einzelnen Antriebsarten entwickelt.

Politische Unsicherheit bleibt

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die britische Elektromobilität politisch unter Druck. Die Regierung überprüft derzeit ihre Vorgaben für emissionsfreie Fahrzeuge. Autotrader warnt, dass widersprüchliche Signale das Vertrauen der Verbraucher schwächen und den Aufschwung bei gebrauchten Elektroautos gefährden könnten.

Eine wichtige Rolle spielt zudem das begrenzte Angebot bestimmter Gebrauchtwagenjahrgänge. Während der Corona-Pandemie wurden deutlich weniger Neuwagen verkauft. Dadurch fehlen heute vor allem Fahrzeuge mittleren Alters auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Gut ausgestattete Elektroautos könnten für Händler eine attraktive Alternative darstellen.

Fazit: Gebrauchte Elektroautos entwickeln sich in Großbritannien zunehmend vom Ladenhüter zum Verkaufsschlager. Für Hersteller wie Hyundai, Volkswagen und BMW ist das ein positives Signal, da stabile Restwerte auch den Neuwagenabsatz unterstützen können. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich der Trend dauerhaft durchsetzt und auf andere europäische Märkte überträgt. Für Anleger ist die Entwicklung ein Hoffnungsschimmer in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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