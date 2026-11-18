VW-Chef Blume will schnelle Lösungen für bedrohte Werke
- Blume drängt auf schnelle Lösungen für vier VW-Werke
- Vier Werke sollen bis Sommer Klarheit erhalten
- VW prüft für jedes Werk alternative Nutzungen
WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW -Chef Oliver Blume hätte gerne schnellere Lösungen für die vier bedrohten Werke in Deutschland. "Wir sind dort im Moment in intensiven Gesprächen", sagte der Manager dem NDR. Man habe sich einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten für die Lösung gegeben.
Klarheit sollen die mehr als 40.000 Beschäftigten in Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm "allerspätestens" im Sommer haben. Sein Ehrgeiz sei, das schneller hinzubekommen: "Für mich zählt dort jeder Monat, den wir früher dran sind, um der Mannschaft dort eine Richtungsweisung zu geben".
VW und Audi seien dabei, Lösungen zu entwickeln, sagte Blume. Er bringe sein persönliches Know-how ein. "Da zählt jetzt jeder kreative Vorschlag, den wir dort entwickeln". Blume hat seine Karriere in dem Bereich aufgebaut. Vor seiner Zeit als VW-Chef war er unter anderem Produktionsvorstand bei Porsche und später auch für die Konzernproduktion der Wolfsburger zuständig.
Ob für die vier Standorte auch eine Rüstungsproduktion wie in Osnabrück in Betracht kommen könnte, prüfe man "im Moment ergebnisoffen". Man habe einen großen "Handwerkskasten" und schaue sich die Strukturen eines Werkes und den Aufbau des Personals nun sehr genau an. "Und dann werden wir für jedes Werk sehr spezifisch entscheiden, was wir dort machen", sagte Blume.
Zukunft der Werke ungewiss
Der Konzernvorstand sieht aktuell keine wettbewerbsfähige Folgebelegung für die VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie den Audi-Standort in Neckarsulm über die Jahre 2031 bis 2034 hinaus. Der Aufsichtsrat hatte die Volkswagen -Führung zuletzt damit beauftragt, bis Ende Juni 2027 ein Konzept für eine wettbewerbsfähige europäische Produktionsstruktur vorzulegen.
Aktuell hat der Autobauer in Europa nach eigenen Angaben eine Überkapazität von 500.000 Fahrzeugen. Für die vier bedrohten Werke werden "parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft", hieß es Anfang September nach einer wegweisenden Sitzung der VW-Aufseher. Blume hatte in den vergangenen Monaten mehrfach betont, dass er "intelligente Lösungen" einer Schließung von Werken vorzieht.
Tarifverhandlungen stehen an
Höchstwahrscheinlich wird die Zukunft der Werke auch zum Thema der VW-Tarifrunde. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Entgelt, der Autobauer will hingegen über den Abbau von weiteren 12.000 Stellen und Kostensenkungen verhandeln. Die Gespräche beginnen am kommenden Dienstag in Emden.
Eine Einschätzung dazu, wie lange die Verhandlungen dauern könnte, gab der VW-Vorstandschef nicht ab. "Wann genau am Ende das Ergebnis kommt, steht nicht in meiner Macht", sagte Blume. Das hänge davon ab, "wie ambitioniert die Tarifparteien dort rangehen".
Auch wie stark mögliche Warnstreiks VW treffen könnten, ließ er offen: "Es ist üblich, dass in solchen Tarifverhandlungen, wie man das aus der Vergangenheit auch kennt, unterschiedliche Positionen stehen. Da wird dann auch hart gerungen". Er persönlich setze darauf, dass dabei für den Standort Deutschland ein positives Ergebnis herauskommen werde./jwe/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 65,60 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +7,23 %/+83,82 % bedeutet.
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Der Bentley Torgal ist ein Verkaufsschlager. Alle 2027er schon verkauft.
Sie säen nicht und die Scheune wird voll, der Erzählung nächste Folge in https://www.bild.de/
Ich verstehe einen großen Teil der negativen Sicht. Aber als Börsianer muss man verschiedene Sichtweisen prüfen. Hab die KI mal beauftragt, die positiven Aspekte bei VW zu suchen/zu beleuchten. Das ist dabei herausgekommen: