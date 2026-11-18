Wer nach Dreck sucht findet ihn auch. Das kotzt mich auch an, diese ganzen Querverbindungen, was hat SE mit KI zu tun, nichts. Bei SE geht es um die Energiewende sonst nichts, der KI Schwachsinn wird immer als Negativsignal gesehen. Mit Schwachsinn meine ich, als wenn SE nur wegen KI existiert und keine Gewinne macht wegen KI, Blödsinn ist das. Das Geschwätz von neuen Gas-Kraftwerken genauso ein Bullshit. Es geht um die Energiewende sonst nichts. Würde KI nicht existieren gebe es SE trotzdem. Man könnte meinen man hätte es mit Schwurblern zu tun, die glauben neue AKw wären die Rettung, keine Sau will den Dreck. Nur die Profiteure, die Atomstrom mit enormen Steuern bezahlen wollen. Auch diese Studien, die auf falschen Zahlen beruhen und angeblich Atomstrom günstiger als Wind und Solar verkaufen, am Arsch. Und wie der Vorgänger Lusaro schrieb, jedes Quartal höhere Gewinne, aber nein 5 -10 % über den Schätzungen reichen dem Anleger nicht und schon wird geheult. Als SE bei 20 - 24 Euro stand wurde von Verstaatlichung gesprochen, Bullshit, heute halten sie das Maul und suchen neue Gründe. Wen interessiert es ob der NVIDIA Chef mit wem, vielleicht haben die anderen Unternehmen mehr Dreck am Stecken, wie damals der VW Skandal mit den Werten und dann kam heraus die anderen bescheissen auch, oh was für ein Wunder. Wenn man sich die weltweite Entwicklung der Erneuerbaren anschaut weiss man wohin die Reise geht, aber unsere Deppen wollen, Gas, Atomscheisse, Wasserstoff, der noch teurer produziert wird und Kernfusion auf die Söder oder Merz setzen, die haben den Schuss nicht mehr gehört.

Hier werden Gewinne gemacht und nicht wie die Luftnummern im Pennystockmüll.

Als ich im WDR einen Beitrag über die Erneuerbaren gesehen habe, kam auch SE darin vor und was noch alles bis 2030 geplant ist. Da entschied ich mich mal nach SE zu schauen. Bei 24 € hatte ich sie auf beobachten gesetzt und war so blöd auf die Community zu hören und deren Zweifel, leider zu akzeptieren und ließ es.

Nach dem Fernsehbeitrag war ich überzeugt und wollte investieren, da waren sie schon auf 85 €, nach nur einem Jahr.

Leider war mir das zu heiß und habe dann erst bei 136 € zu gegriffen, leider. Solange unsere Politdeppen der Regierung und den Rechten Erneuerbare als Übel sehen, muss man schon hart bleiben.

Aber am Ende wie Michael Schanze mal sagte wissen wir ob wir richtig stehen, wenn das grüne Licht angeht,also der Kurs weiter steigt.