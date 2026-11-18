Siemens Energy stark - 'MM' thematisiert Industriesparte TI
AKTIE IM FOKUS
- Siemens Energy steigt am Mittwoch um 3,8 Prozent
- Siemens Energy teilt TI für Verkäufe weiter auf
- Fondsmanager sieht für TI aktuell keinen Börsenwert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben am Mittwochmittag mit plus 3,8 Prozent am Tageshoch notiert. Das "Manager Magazin" (MM) hat sich in einem Bericht der geplanten Abspaltung der Industriesparte "Transformation of Industry" (TI) gewidmet. Um Teilverkäufe zu erleichtern, werde das kleinste Konzernsegment gerade weiter aufgeteilt.
Für Anleger wohl besonders interessant ist die Aussage eines Fondsmanagers, der in dem Bericht damit zitiert wird, dass TI bei aktuellen Kursen an der Börse überhaupt kein Wert zugemessen werde. Dabei wird das Management laut dem Magazin von Interessenten aus dem Bereich Private Equity geradezu umgarnt.
Die Münchner wollen sich künftig ganz auf Stromerzeugung und Stromübertragung konzentrieren und haben daher die Ausgliederung der Sparte TI angekündigt. Diese entwickelt sich zwar ebenfalls positiv, jedoch unterscheidet sie sich deutlich von den anderen Geschäften, die zuletzt schneller wuchsen. Siemens Energy hielt sich zunächst alle Optionen für TI offen./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 129,4 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens Energy zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +53,85 %/+92,31 % bedeutet.
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Moin, die Schreiberlinge (wenn es überhaupt wirklich ein Mensch schreibt...) müssen ja immer was schreiben und möglichst dramatisch begründen, nur so gibt es Aufmerksamkeit und somit Geld
Siemens und Siemens Energy: Rekorde statt Untergang
Wer nach Dreck sucht findet ihn auch. Das kotzt mich auch an, diese ganzen Querverbindungen, was hat SE mit KI zu tun, nichts. Bei SE geht es um die Energiewende sonst nichts, der KI Schwachsinn wird immer als Negativsignal gesehen. Mit Schwachsinn meine ich, als wenn SE nur wegen KI existiert und keine Gewinne macht wegen KI, Blödsinn ist das. Das Geschwätz von neuen Gas-Kraftwerken genauso ein Bullshit. Es geht um die Energiewende sonst nichts. Würde KI nicht existieren gebe es SE trotzdem. Man könnte meinen man hätte es mit Schwurblern zu tun, die glauben neue AKw wären die Rettung, keine Sau will den Dreck. Nur die Profiteure, die Atomstrom mit enormen Steuern bezahlen wollen. Auch diese Studien, die auf falschen Zahlen beruhen und angeblich Atomstrom günstiger als Wind und Solar verkaufen, am Arsch. Und wie der Vorgänger Lusaro schrieb, jedes Quartal höhere Gewinne, aber nein 5 -10 % über den Schätzungen reichen dem Anleger nicht und schon wird geheult. Als SE bei 20 - 24 Euro stand wurde von Verstaatlichung gesprochen, Bullshit, heute halten sie das Maul und suchen neue Gründe. Wen interessiert es ob der NVIDIA Chef mit wem, vielleicht haben die anderen Unternehmen mehr Dreck am Stecken, wie damals der VW Skandal mit den Werten und dann kam heraus die anderen bescheissen auch, oh was für ein Wunder. Wenn man sich die weltweite Entwicklung der Erneuerbaren anschaut weiss man wohin die Reise geht, aber unsere Deppen wollen, Gas, Atomscheisse, Wasserstoff, der noch teurer produziert wird und Kernfusion auf die Söder oder Merz setzen, die haben den Schuss nicht mehr gehört.
Was haben wir von einem immer fetter werdenden Auftragsbestand, wenn der sich nicht nun auch mal in Cash umwandelt. Die SE ist dabei. Es läuft… Für mich gibt es nach wie vor keinen Grund zum resignieren.