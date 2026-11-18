TORONTO, Ontario / 18. November 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) („Renforth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Aktionäre darüber zu informieren, dass die Firma P&E Mining Consultants Inc. („P&E“) eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung („MRE“) für die unternehmenseigene Goldlagerstätte Parbec in Malartic (Quebec) erstellt hat. Die Lagerstätte befindet sich im Cadillac Break und grenzt unmittelbar an das Konzessionsgebiet der Canadian Malartic Mine mit Agnico Eagle als Betreiber. Die aktualisierte MRE, die im Folgenden aufgeführt ist, umfasst eine im Tagebau begrenzte, angedeutete Mineralressource von 168.700 Unzen Gold mit einem Erzgehalt von 1,10 g/t, enthalten in 4,77 Millionen Tonnen, sowie eine weitere im Tagebau begrenzte, vermutete Mineralressource von 192.900 Unzen Gold mit einem Erzgehalt von 1,22 g/t Au, enthalten in 4,91 Millionen Tonnen. Zusätzlich besteht eine außerhalb des Tagebaus (untertägig) vorhandene vermutete Mineralressource von 74.200 Unzen Gold mit einem Erzgehalt von 1,79 g/t Au, enthalten in 1,29 Millionen Tonnen. Die von P&E präsentierte Gesamtmineralressource per 17. November 2026 setzt sich zusammen aus 168.700 angedeuteten und 267.000 vermuteten Unzen Gold. Grundlage dafür bilden die nachstehend dargelegten Annahmen und Überlegungen. Es ergibt sich somit gegenüber der vorherigen MRE für Parbec vom April 2025 eine Gesamtsteigerung; allerdings entsteht daraus keine Verpflichtung zur Einreichung eines weiteren technischen Berichts. Wie bereits am 12. November 2026 angekündigt, hat Renforth die Firma P&E mit der Beaufsichtigung metallurgischer Untersuchungen im Bereich der Erzvorkommen bei Parbec beauftragt, welche die Grundlage für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) im Jahr 2027 bilden sollen.

„Ich darf unseren Aktionären hiermit erfreulicherweise eine Steigerung der Mineralressourcen für unsere Goldlagerstätte Parbec mitteilen. Gleichzeitig möchte ich jedoch betonen, dass unsere Arbeiten im Projekt Parbec weitergehen. Wir warten derzeit auf die Ergebnisse der zusätzlichen Schlitzproben aus dem Tagebaubereich, die letzte Woche angekündigt wurden, und werden uns Klarheit über die metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätte verschaffen. Darüber hinaus haben wir die Genehmigung, in den nächsten zwei Jahren umfangreiche Bohrungen durchzuführen. Mit der heutigen Bekanntgabe ist unsere Mineralressource, unter Berücksichtigung des Goldpreises und aller abgeschlossenen Explorationsarbeiten, auf dem neuesten Stand. Von diesem Stand aus werden wir unsere Arbeit zügig fortsetzen“, so Nicole Brewster, President und CEO von Renforth.

Mineralressourcenschätzung zur Goldlagerstätte Parbec, gültig per 17. November 2026

Anmerkungen:

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen erfolgte gemäß den CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves (Mai 2014) und den CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines (November 2019), wie von NI 43-101 vorgeschrieben. Die vermutete Mineralressource weist ein geringeres Maß an Zuverlässigkeit auf als eine angedeutete Mineralressource, basiert auf begrenzten geologischen Nachweisen und Probenahmen, die lediglich ausreichen, um den Gehalt und die Gehaltskontinuität anzudeuten, jedoch nicht zu verifizieren, und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Das Vertrauen in die Schätzung der vermuteten Mineralressourcen reicht nicht aus, um eine sinnvolle Anwendung technischer und wirtschaftlicher Parameter zu ermöglichen oder eine Bewertung der wirtschaftlichen Rentabilität vorzunehmen, die einer öffentlichen Bekanntgabe würdig wäre. Es besteht keine Gewissheit, dass ein Teil der vermuteten Mineralressource durch weitere Exploration in eine Kategorie mit höherer Zuverlässigkeit hochgestuft wird. Es ist jedoch vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen durch fortgesetzte Exploration und Bohrungen in höhere Ressourcenkategorien hochgestuft werden könnte. Metallpreis- und Aufbereitungsannahmen: 3.500 US$/oz Au, Wechselkurs von 0,72 C$/US$, Ausbeute von 93 % Au, Aufbereitungskosten von 27 C$/t und Gemein- und Verwaltungskosten von 8 C$/t. Es wurden noch keine metallurgischen Untersuchungen an Material aus dem Projekt durchgeführt. Parameter für die Begrenzung der MRE: Bei der Grubenoptimierung wurden Abbaukosten von 3,50 C$/t mineralisiertes Material, 3,25 C$/t Abraum und 2,75 C$/t Deckgebirge bei einer Grubenneigung von 50 Grad und einem Cutoff-Gehalt von 0,24 g/t Au zugrunde gelegt. Blöcke außerhalb des Tagebaus wurden oberhalb eines Cutoff-Wertes von 1,2 g/t Au bei Abbaukosten von 140 C$/t, unterhalb der begrenzenden Tagebauhülle und innerhalb der begrenzenden mineralisierten Drahtgittermodelle gemeldet; sie weisen Kontinuität und angemessene Aussichten für eine spätere wirtschaftliche Gewinnung mittels Untertagebaus mit Langlochbohrungen auf. Für alle Abraum- und Mineralisierungsblöcke wurde eine Schüttdichte von 2,81 t/m³ zugrunde gelegt. Dem Deckgebirge wurde eine Schüttdichte von 1,8 t/m³ zugewiesen. Tonnen, Gehalte und enthaltene Unzen sind gerundet, um die Schätzgenauigkeit widerzuspiegeln; die Summen stimmen möglicherweise nicht exakt überein, und die enthaltenen Unzen lassen sich möglicherweise nicht exakt mit den gerundeten Tonnen und Gehalten in Einklang bringen. Die enthaltenen Goldunzen beziehen sich auf den In-situ-Bestand und berücksichtigen keine Verarbeitungsverluste. Den qualifizierten Personen sind keine bekannten umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen, steuerlichen, sozioökonomischen, vermarktungsbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die MRE wesentlich beeinflussen könnten.

Bohrungen und Bohrlochdatenbank

Die Bohrlochdatenbank mit 195 Bohrungen (50.276 m) und 81 obertägigen Schlitzprobenahmen (249 m) diente zur Erstellung der Wireframes der Mineralressourcenschätzung. Diese wurden von 185 Bohrungen (48.566 m) und 22 obertägigen Schlitzprobenahmen (146 m) durchschnitten. Die Autoren validierten die Mineralressourcendatenbank, indem sie diese auf Inkonsistenzen bei den Analyseeinheiten, doppelte Einträge, Abschnitts-, Längen- oder Entfernungswerte kleiner oder gleich null, fehlende oder mit null ausgewiesene Analysewerte, nicht sequenzielle Abschnitte, Abschnitte oder Distanzen größer als die angegebene Bohrlochlänge, unplausible Bohrlochansatzpunkte, Bohrlochvermessungsdaten sowie fehlende Intervall- und Koordinatenfelder prüften. Es wurden einige kleinere Fehler ermittelt und in der Datenbank korrigiert.

Methodik der Ressourcenschätzung

Die Abgrenzungen der mineralisierten Wireframes der Lagerstätte Parbec wurden anhand von Lithologie, Struktur und Auswertung der Erzgehaltsgrenzen auf Basis der visuellen Sichtung von Bohrlochquerschnitten bestimmt. Achtzehn (18) mineralisierte Wireframes wurden auf vertikalen Querschnitten im Abstand von 25 m erstellt; digitalisierte Polylinien wurden in GEMS auf den Bohrlochquerschnitten dargestellt. Die Konturen der mineralisierten Wireframes wurden durch die Auswahl von mineralisiertem Material mit einem Goldgehalt über 0,20 g/t beeinflusst, das eine lithologische und strukturelle zonale Kontinuität entlang des Streichens und im Einfallen aufwies. In einigen Fällen wurden auch Mineralisierungen mit einem Goldgehalt unter 0,20 g/t miteinbezogen, um die Kontinuität der mineralisierten Zonen zu gewährleisten. Die Mindestmächtigkeit für die Auswertung der mineralisierten Wireframes betrug zwei Analyseintervalle. Die Erzgehaltsbestimmung mittels ID3-Interpolation erfolgte anhand von 1 m langen zusammengesetzten Proben; die Erzgehalte wurden je nach Wireframes entweder nicht oder bei maximal 23 g/t Gold gedeckelt.

Verfahren der Datenverifizierung und Qualitätskontrolle

Renforth beauftragte die international akkreditierten Labore von ALS Canada, MSA Labs und Agat Laboratories mit der Goldauswertung mittels Brandprobenanalyse für die MRE-Datenbank. Die Einfügung zertifizierter Referenzmaterialien, Blindproben und Duplikate erfolgte routinemäßig, und die Auswertung der Ergebnisse wurde überwacht.

Eine vom Unternehmen unabhängige qualifizierte Person der Firma P&E, die auch zu den Verfassern des technischen Berichts gehört, der die Mineralressourcenschätzung untermauert, führte am 26. und 29. August 2026 eine persönliche Begehung des Konzessionsgebiets durch. Während der Begehung wurden die Zufahrt zum Konzessionsgelände, die Geologie und Topographie vor Ort sowie die Stellen der Schlitzprobenahme und Bohransatzpunkte überprüft und zwölf unabhängige Verifizierungsproben entnommen. Diese wurden im Labor von Activation Laboratories (ActLabs) in Ancaster (Ontario) auf ihren Goldgehalt und ihre Massendichte analysiert. ActLabs verfügt über eine ISO/IEC 17025-Akkreditierung und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen bzw. zu den Sachverständigen. Die Ergebnisse der Verifizierungsproben zeigten eine gute Übereinstimmung mit den ursprünglichen Analysewerten in der Bohrlochdatenbank.

Die Bohrlochdatenbank, die der Mineralressourcenschätzung zugrunde liegt, wurde der Firma P&E vom Unternehmen zur Verfügung gestellt und von P&E den branchenüblichen Validierungsprüfungen unterzogen. Diese umfassten die Überprüfung der Bohrlochkoordinaten, der Bohrlochmessdaten, der Analyseintervalle und der lithologischen Kodierung, der Verfahren und Ergebnisse der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) sowie den Abgleich der Analysewerte mit den ursprünglichen Laborzertifikaten und Bohrprotokollen. Die überprüften Analyseintervalle entsprechen 33 % der für die räumlich abgegrenzte Mineralressourcenschätzung herangezogenen Daten. Bei der Datenverifizierung wurden keine Fehler in den Analysedaten innerhalb der für die MRE abgegrenzten Bereiche festgestellt. Auch während der Validierung der Bohrlochdatenbank und der QA/QC-Verfahren traten keine anderweitigen nennenswerten Probleme auf.

Sensitivitätsanalyse unter Berücksichtigung des Cutoff-Werts in der Mineralressourcenschätzung zu Parbec per 17. November 2026

QUALIFIZIERTE PERSON

Die in dieser Pressemitteilung offengelegten technischen und explorationsbezogenen Informationen wurden von Antoine Yassa, P.Geo., OGQ, einem Mitarbeiter von P&E Mining Consultants Inc. und einer unabhängigen „qualifizierten Person“ im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

ÜBER RENFORTH RESOURCES INC.

Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FSE: 9RR) ist ein kanadisches Junior-Unternehmen im Bereich Gold und kritischer Mineralien, das sich darauf konzentriert, die Goldlagerstätte Parbec in der ergiebigen Abitibi-Region in Quebec so weit voranzutreiben, dass Renforth Parbec monetarisieren kann, um seine auf Nickel ausgerichtete polymetallische Großtonnagen-Lagerstätte Victoria zu entwickeln. Parbec liegt strategisch günstig in unmittelbarer Nähe zum Canadian-Malartic-Komplex von Agnico Eagle Mines Limited (T:AEM – NYSE:AEM), einem der größten Gold-Tagebaubetriebe in Kanada. Renforths polymetallische Ni/Cu/Co/Zn-Lagerstätte Victoria grenzt ebenfalls an Canadian Malartic an; die erklärte Mineralressource erstreckt sich über lediglich 12 % der etwa 20 km langen mineralisierten Struktur und ist Teil eines zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Konzessionsgebietes von Distriktgröße mit mehreren mineralisierten Vorkommen. Renforth ist einer disziplinierten systematischen Exploration und Transparenz im Rahmen seiner Bemühungen um die Erschließung des Werts seines Portfolios in der Region Abitibi verpflichtet.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum Zeitplan und zum Erhalt der Analyseergebnisse der Schlitzprobenahmen vom November 2026, zum Abschluss und zur Bekanntgabe der aktualisierten Mineralressourcenschätzung für Parbec, zum Umfang und Zeitplan des metallurgischen Untersuchungsprogramms, zur für 2027 erwarteten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Parbec sowie zu den strategischen Plänen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Verzögerungen bei der Laborauswertung oder der Datenüberprüfung, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und metallurgischen Testarbeiten, Änderungen der Rohstoffpreise, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, regulatorische Änderungen sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Nicole Brewster

President & CEO, Renforth Resources Inc.

nicole@renforthresources.com

(416) 818-1393

CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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Die Renforth Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,00 % und einem Kurs von 0,01EUR auf Lang & Schwarz (18. November 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.