Drägerwerk peilt bis 2030 eine Milliarde Euro mehr an Umsatz an
ROUNDUP
- Drägerwerk plant bis 2030 kräftiges Umsatzplus
- Ebit-Marge soll 2030 auf 10 bis 12 Prozent steigen
- Beide Sparten sollen je 500 Millionen Euro beitragen
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen. Das Unternehmen will bis 2030 den Umsatz deutlich steigern; zudem soll von jedem Euro Umsatz im Tagesgeschäft mehr Gewinn übrig bleiben. Die Priorität liege auf der Profitabilität, da sie ein wichtiger Faktor bei der Finanzierung künftiger Investitionen und Innovationen sei, erläuterte Unternehmenschef Stefan Dräger am Mittwoch auf einem Investorentag in Lübeck. Hier sieht der Manager bereits Fortschritte. Dräger habe seine Profitabilität seit 2023 trotz negativer Einmaleffekte im Jahr 2024 und US-Zöllen 2025 verbessert, betonte der Konzernlenker.
Die Aussagen zu den mittelfristigen Zielen während des Kapitalmarkttags kamen an der Börse gut an und trieben die Vorzugsaktie des Unternehmens auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen. Das Ende September erreichte Rekordhoch von 125,40 Euro rückt damit wieder näher. Zuletzt gewann das im SDax notierte Papier gut sechs Prozent auf 118,60 Euro. Das Plus seit Jahresbeginn steigt damit auf gut 70 Prozent - damit gehört die Aktie zu den diesjährigen Besten im Index.
Der Erlös soll jährlich um fünf Prozent wachsen und 2030 rund 4,5 Milliarden Euro erreichen, wie der SDax-Konzern mitteilte. Dies wären eine Milliarde Euro mehr als 2025. Zum Plus sollen beide Sparten - Medizintechnik und Sicherheitstechnik - mit jeweils rund 500 Millionen Euro beitragen.
Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll kräftig zulegen. Die entsprechende Marge soll sich bis 2030 auf 10 bis 12 Prozent verbessern, nach 6,7 Prozent im vergangenen Jahr.
"In der Medizintechnik setzen wir auf integrierte Lösungen und wiederkehrende Umsätze", sagte Unternehmenschef Dräger laut Mitteilung. In der Sicherheitstechnik baue der Konzern sein Geschäft in ausgewählten Wachstumsmärkten aus. Dazu zählen die US-Feuerwehr, Verteidigung, maritime Anwendungen sowie Energiewende. Zugleich werde das Unternehmen seine Produktivität erhöhen, so der Manager. Dabei peilt der Konzern bis 2030 für die Medizintechnik eine operative Marge von 7 bis 9 Prozent und für die Sicherheitstechnik 14 bis 16 Prozent an.
Ein Händler lobte den Ausblick. Der angepeilte Umsatz von 4,5 Milliarden Euro liege über den bislang erwarteten 4,3 Milliarden Euro, sagte er. Zudem verwies er auf das Ziel für die operative Ergebnismarge von 10 bis 12 Prozent 2030. "In früheren Aussagen war die Rede von einer Ebit-Marge von mehr als 10 Prozent", sagte er und hob zudem hervor, dass die bisherige Konsensschätzung bei nur 8 Prozent liege./mne/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,64 % und einem Kurs von 118,8 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 156,00EUR was eine Bandbreite von -23,99 %/+31,76 % bedeutet.
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Die Präsentationen auf dem heutigen CMD waren sehr interessant und substantiiert. Die vorgelegten Finanziellen Ziele scheinen mir insgesamt ziemlich realistisch formuliert.
Finde ich auch sehr stark……
Aus dem heutigen Analystencall zu dem Anstieg der Funktionskosten:
- Von dem Kostenanstieg von ca. 30Mio in Q3 waren (netto) etwa ein Drittel (10 Mio) auf Einmaleffekte zurückzuführen
- Man hält - trotz eher zweifelnder Rückfragen der Analysten - daran fest, die Kosten im Gesamtjahr nicht schneller steigen zu lassen als die Umsätze ("not going fester than sales"), was für Q4 trotz Wegfall von Einmalbelastungen von ca. 10 Mio, wohl zusätzliche Einsparmaßnahmen erfordern wird. Hier hielt sich Lescow erstaunlich bedeckt bzw. wurde nicht wirklich konkret (Frage war: "that means costs in Q4 would not increase vs Q3". Lescow: "Some one off effects go away, tighter spending management will be applied in Q4 (cannot be indicated yet)".
- In Summe waren die Aussagen zur erforderlichen Kostenkontrolle wenig konkret. Im besten Falle gibt es hier konkrete Planungen, die (noch) nicht spruchreif sind, im schlechtesten Fall wurde man hier auf dem falschen Fuss erwischt und ist noch unschlüssig, wie man dem begegnen soll
- Interessant am Rande, dass man bei Safety bei einer größeren Ausschreibung der New Yorker Feuerwehr - im Gegensatz zum bisher dominierenden Konkurrenten (Scott) - noch im Rennen ist (bzw. auf der Shortlist). Hier ist in 2027 ein besonders positiver Sondereffekt im Auftragseingang möglich