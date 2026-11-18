Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Mittwoch die Wahrung von Frieden und Stabilität gefordert, damit der asiatisch-pazifische Raum gemeinsam gedeihen kann.

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Xi sagte in einer Grundsatzrede auf dem APEC CEO Summit 2026 in Shenzhen, alle Parteien in der Region sollten die internationale Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg entschlossen wahren. Man solle Differenzen durch Dialog und Konsultationen beilegen und Herausforderungen durch Solidarität und Koordination bewältigen.

Er rief dazu auf, eine Brücke der Offenheit und Zusammenarbeit zu schlagen, damit der asiatisch-pazifische Raum gemeinsam prosperieren könne. Der asiatisch-pazifische Raum solle freien und offenen Handel und Investitionen fördern und gleichzeitig die globalen Industrie- und Lieferketten stabil und reibungslos halten. Zudem gelte es, den Prozess der Freihandelszone im asiatisch-pazifischen Raum stetig voranzutreiben.

Außerdem sollten die APEC-Mitglieder dem innovationsgetriebenen Wachstum neue Impulse verleihen. Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um Partnerschaften im Bereich der wissenschaftlichen und technologischen Innovation aufzubauen, die Zusammenarbeit in der digitalen Wirtschaft und im Bereich der künstlichen Intelligenz zu vertiefen sowie den Übergang zu einer grünen und kohlenstoffarmen Wirtschaft zu fördern, so Xi weiter.

Er fuhr fort, die APEC-Volkswirtschaften sollten Wege zu gegenseitigem Nutzen und Win-Win-Ergebnissen erweitern. In diesem Zusammenhang solle man Handels- und Investitionsbarrieren beseitigen, um eine offene Wirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum zu fördern, und gleichzeitig eine inklusive und ausgewogene Entwicklung vorantreiben, um sowohl Effizienz als auch Fairness zu gewährleisten.

Mit Verweis darauf, dass sich die Stadt Shenzhen in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area befinde, unterstrich Xi, China unterstütze die Gründung eines weltweiten Verbandes für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Küstenregionen, um den Austausch und die Interaktion zwischen den verschiedenen Küstenregionen zu vertiefen und neue Wege der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum zu erschließen.

Zu Chinas 15. Fünfjahresplan merkte er an, der Plan biete eine Reihe von Chancen für das Wirtschaftswachstum im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus. Dieser Entwicklungsplan sei eine Einladung zur Zusammenarbeit, die an die globale Geschäftswelt gerichtet sei.

China werde der globalen Wirtschaft seinen riesigen, offenen Markt, breite Entwicklungsperspektiven sowie ein kooperatives Umfeld bieten, das den gegenseitigen Fortschritt fördere, so der chinesische Staatspräsident in seiner Grundsatzrede auf dem APEC CEO Summit.

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