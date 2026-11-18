LONDON, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Isomorphic Labs, ein KI-Unternehmen, das sich auf die Konzeption und Entwicklung neuer Medikamente konzentriert, gab heute eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar bekannt. Die Runde wurde gemeinsam von Greenoaks und Sequoia Capital geleitet, zusammen mit Andreessen Horowitz (a16z) und mehreren anderen neuen Investoren, wobei Alphabet weiterhin erheblich investierte. An der Runde beteiligten sich zudem alle bestehenden Investoren: Thrive Capital, MGX, GV, CapitalG, Temasek und der britische Sovereign AI Fund.

Greenoaks und Sequoia Capital leiten gemeinsam die überzeichnete Finanzierungsrunde, während Isomorphic Labs weiterhin seine grundlegenden Simulationsmodelle vorantreibt, seine Pipeline an internen und in Partnerschaft entwickelten Medikamentenkandidaten ausbaut und skaliert sowie seine globale, KI-gesteuerte Bioengineering-Infrastruktur aufbaut.

Isomorphic baut seine firmeneigene Wirkstoffdesign-Engine (IsoDDE) und seine mit KI entwickelte Pipeline an therapeutischen Kandidaten aus, um die nächste Generation von Medikamenten auf den Markt zu bringen. IsoDDE vereint eine Reihe grundlegender Simulations-KI-Modelle, die von Haus aus in mehreren Therapiebereichen und Wirkstoffklassen einsetzbar sind. IsoDDE erkundet riesige chemische Räume, um es dem Weltklasse-Team von Isomorphic zu ermöglichen, präzise konstruierte Moleküle mit optimalen arzneimittelähnlichen Eigenschaften zu entwerfen, zu verfeinern und bereitzustellen.

Die Bandbreite und Präzision der Simulationsmodelle innerhalb von IsoDDE lassen die Vorhersagen an die Genauigkeit experimenteller Ergebnisse heranreichen und bieten eine Reihe von Möglichkeiten zur Weiterentwicklung innovativer Medikamente. In Kombination mit leistungsstarken, firmeneigenen Algorithmen, die hochkomplexe biologische Systeme durchlaufen und analysieren, führen diese Modelle direkt und wiederholt zu Fortschritten in der multimodalen Pipeline therapeutischer Wirkstoffkandidaten des Unternehmens und lösen damit einige der schwierigsten Probleme der Branche. Diese Dynamik führt zu positiven präklinischen Ergebnissen, sowohl bei internen Programmen in den Bereichen Onkologie und Immunologie als auch bei Projekten mit Partnern, und ebnet den Weg für den Eintritt in die klinische Phase.