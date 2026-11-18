K+S (DE000KSAG888) hat in Q3 von höheren Preisen und einem starken Auftausalzgeschäft profitiert. Der Umsatz stieg um 6,2 Prozent auf 934 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) sank dagegen um 2,8 Prozent auf 108 Mio. Euro, übertraf aber die Analystenerwartung von 102 Mio. Euro. Höhere Energie- und Logistikkosten sowie die Wartung des kanadischen Werks belasteten. Im Agrargeschäft glichen höhere Durchschnittspreise geringere Absatzmengen aus. Nach 9 Monaten lag das EBITDA mit 563 Mio. Euro rund 34 Prozent über Vorjahr. Für 2026 engte K+S die Prognose auf 700 bis 750 Mio. Euro ein, damit steigt der Mittelwert um 5 Mio. Euro. Angebotsengpässe am Kalimarkt mindern das Risiko einer schwachen Nachfrage, ein Preisanstieg in Übersee blieb jedoch aus. K+S erwartet einen Free Cash Flow in Höhe eines mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrags.

Mit dem Discounter der LBBW (DE000LB653L8) sichern sich Anleger zum Preis von 11,30 Euro einen Puffer von 12,6 Prozent. Die Renditechance liegt bei 0,70 Euro oder 17,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am 17.3.27 auf oder über dem Cap bei 12 Euro schließt, ansonsten gibt’s eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 22,7 Prozent Puffer (März)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der HSBC (DE000HM8S9V3) ist mit dem Bonusbetrag und Cap von 13 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 10 Euro bis zum 19.3.27 nie verletzt wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag von 13 Euro; andernfalls einen Barausgleich. Beim Preis von 12,20 Euro sind maximal 0,80 Euro oder 18,3 Prozent p.a. drin. Top: 5,5 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld!).

Einkommensstrategie mit 11 Prozent p.a. Kupon (September)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PU1GTQ7 zahlt einen festen Kupon von 11 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 13,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am 17.9.27 auf oder über dem Basispreis von 12,50 Euro schließt. Andernfalls erhalten Anleger die Lieferung von 80 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 12,50 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Höheren Verkaufspreisen, margenstarken Düngemittelspezialitäten und einem lebhaften Salzgeschäft stehen schwankende Kalipreise, hohe Energie- und Logistikkosten sowie der Investitionsbedarf gegenüber. Wer davon ausgeht, dass sich die Aktie im nächsten Jahr zumindest seitwärts entwickelt, kann mit Sicherheitspuffer interessante Seitwärtsrenditen realisieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von K+S Aktien oder von Anlageprodukten auf K+S Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de