Erstmals seit fast zwei Wochen bombardierten die USA am Dienstag wieder Ziele auf der iranischen Insel Gheschm im Persischen Golf. Nach Darstellung des US-Militärs handelte es sich um einen Vergeltungsangriff auf eine Raketenstellung der mächtigen iranischen Revolutionsgarden. Diese hatten zuletzt erneut Ziele in den Golfstaaten angegriffen. In Bahrain und Kuwait gerieten US-Stützpunkte unter iranischen Drohnenbeschuss.

TEHERAN (dpa-AFX) - Im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran wächst erneut die Gefahr einer schleichenden militärischen Eskalation. In den vergangenen Tagen haben sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig angegriffen. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormus, die im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden ist.

Iraner befürchten Wiederaufflammen des Kriegs



Seit Wochen fürchten Iranerinnen und Iraner ein Wiederaufflammen des Kriegs, den die USA und Israel Ende Februar gegen das Land begonnen hatten. Nach dem deutlichen Sieg der Demokraten bei den Kongresswahlen Anfang November hatte US-Präsident Donald Trump neue großangelegte Angriffe jedoch als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet. Auch Vermittlerstaaten wie Katar, Oman und Pakistan äußerten sich zuletzt vorsichtig optimistisch über die laufenden Verhandlungen. Ein Durchbruch blieb bislang jedoch aus.

Beobachter warnen inzwischen wieder vor einer größeren Eskalation. Der Iran-Experte Hamidreza Azizi sprach angesichts der jüngsten gegenseitigen Angriffe von einem "wachsenden Risiko einer Ausweitung der Konfrontation auf die gesamte Region". Seiner Einschätzung nach könnte Washington jedoch zunächst weiter auf wirtschaftlichen Druck setzen. Seit Monaten hält das US-Militär eine Seeblockade gegen iranische Häfen aufrecht.

Experte sieht Risiko von Fehleinschätzungen



"Selbst wenn keine der beiden Seiten beabsichtigt, in eine umfassendere Konfrontation einzutreten, erhöht die Häufung militärischer Zwischenfälle an mehreren Fronten das Risiko von Fehleinschätzungen", schrieb Azizi auf X. Je länger die Seeblockade andauere, "desto größer wird für Teheran der Anreiz, die Lage bewusst eskalieren zu lassen, um zu versuchen, die festgefahrene Situation mit Gewalt aufzubrechen".

Mit der "USS Theodore Roosevelt" ist inzwischen ein dritter US-Flugzeugträger im Einsatzgebiet des Mittleren Ostens eingetroffen. Dies verschafft der US-Regierung mehr Möglichkeiten für Luftangriffe im Iran. Unklar ist allerdings, ob die USA ihre militärische Präsenz damit dauerhaft verstärken oder einer der beiden bereits stationierten Flugzeugträger abgelöst werden soll. Zuletzt waren im April auf dem Höhepunkt der Kampfhandlungen drei Flugzeugträgerverbände gleichzeitig in der Region.

Abkommen von Islamabad gescheitert?



Eigentlich sollte das im Juni zwischen Teheran und Washington vereinbarte Abkommen von Islamabad den Weg für eine dauerhafte diplomatische Lösung ebnen. Maßgeblich vermittelt hatte Pakistan, das auch Gastgeber eines historischen Treffens zwischen US-Vizepräsident JD Vance und Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf war. Der frühere General hatte während des Kriegs im pragmatischen Lager des iranischen Machtapparats an Einfluss gewonnen. Konservative Hardliner standen der Vereinbarung mit den USA jedoch skeptisch gegenüber.

Doch Ende Juni eskalierte die Lage in der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Straße von Hormus erneut. Irans Revolutionsgarden griffen Handelsschiffe und Öltanker an. Nach ihrer Darstellung hatten Reedereien unter Geleitschutz des US-Militärs versucht, Routen entlang der omanischen Küste zu nutzen. Teheran beanspruchte jedoch die Kontrolle über die Meerenge und wertete die Fahrten als Verstoß gegen das Abkommen. Dieses sollte eigentlich auch die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen ermöglichen. Die Straße von Hormus hatte sich im Krieg zum wichtigsten Druckmittel des Irans entwickelt.

Wirtschaftlicher Druck trifft Irans Bevölkerung hart



Der wirtschaftliche Druck der USA macht zunehmend auch der Führung in Teheran zu schaffen. Besonders hart trifft er jedoch die Bevölkerung des rund 87 Millionen Einwohner zählenden Landes, vor allem die ärmeren Menschen und die schrumpfende Mittelschicht. Sie kämpfen mit hohen Preisen und schwindender Zuversicht.

Auch Irans politische Führung sucht nach einem Ausweg aus der Instabilität. Ende Oktober empfing Irans oberster Führer Modschtaba Chamenei den Generalsekretär des Sicherheitsrats, um darüber zu beraten, wie sich der Zustand zwischen "Krieg und Frieden" beenden ließe.

Unklar ist weiterhin, ob sich eine mögliche neue militärische Eskalation auf die USA und den Iran beschränken würde. Auch Israel könnte dabei eine Rolle spielen. Der bisherige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht nach der Wahl und angesichts eines möglichen Regierungswechsels innenpolitisch unter Druck. Wie die "Financial Times" berichtete, soll er nahezu täglich mit Trump telefonieren, um ihn zu neuen Angriffen auf den Iran zu bewegen. Zuletzt hatte er den Sturz der iranischen Führung als israelisches Ziel genannt.

Am Persischen Golf ist der Konflikt für die Menschen Teil des Alltags. "Gestern Nacht waren wir sehr gestresst wegen der Explosionsgeräusche", erzählte eine Frau. "Ich war am Strand und habe gesehen, wie ein Öltanker in Brand geraten ist." Die US-Angriffe hätten die Wohngebiete auf der Insel zum Glück nicht getroffen. "Ich hoffe auch, dass das nie passiert."/arb/DP/mis



