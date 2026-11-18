Pfisterer Holding im Earnings Quickcheck: Der Profiteur des globalen Stromnetzausbaus wächst profitabel und investiert fleißig in die Zukunft
Die Energiewende wird häufig mit Windkraftanlagen, Solarmodulen, Batteriespeichern und Elektroautos verbunden. Doch hinter diesen sichtbaren Technologien steht eine Infrastruktur, ohne die die Elektrifizierung nicht funktionieren kann: Stromnetze und ihre Verbindungen.
Genau hier ist die Pfisterer Holding positioniert.. Sie entwickelt und produziert Verbindungstechnik und Isolationslösungen für Stromnetze aller Spannungsebenen und bedient damit einen Markt, der durch den steigenden Strombedarf, den Ausbau erneuerbarer Energien und die Modernisierung bestehender Netze langfristig wachsen dürfte.
Und die Neunmonatsergebnisse zeigen, dass Pfisterer von dieser Entwicklung profitiert. Besonders erfreulich ist, dass das Unternehmen nicht nur kräftig wächst, sondern seine Profitabilität gleichzeitig verbessert. Hinzu kommen ein Rekordauftragsbestand und umfangreiche Investitionen in zusätzliche Produktionskapazitäten. Es gibt aber noch mehr zu entdecken bei diesem (immer noch) "hidden Champion"...