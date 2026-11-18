Auf Sicht von drei Monaten bleibt Ballard Power Systems trotz des heutigen Kurssprungs mit -51,01 % im Minus.

Mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von 12,40 % fällt Ballard Power Systems im Handel auf, gibt jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht. Eine breite Branchenbewegung zeichnet sich nicht ab: Plug Power legt um 0,75 % zu, während ITM Power um 1,44 % nachgibt.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um -17,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,54 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Ballard Power Systems -48,74 % verloren.

Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

Ballard Power Systems (ISIN CA0585861085) entwickelt PEM-Brennstoffzellenmodule für Busse, Lkw, Züge, Schiffe und stationäre Anwendungen. Der kanadische Hersteller zählt zu den etablierten Anbietern im noch jungen Markt für Schwerlast-Brennstoffzellen. Konkurrenten sind Plug Power, Toyota und Accelera (Cummins). Mögliche Differenzierungsmerkmale sind jahrzehntelange Erfahrung, erprobte Module im Busbetrieb und Partnerschaften mit Fahrzeugherstellern.

Es gibt 352 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 393,14 Mio. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,44 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,75 %.

Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,49 % 1 Monat -20,54 % 3 Monate -51,01 % 1 Jahr -55,85 %

Stand: 18.11.2026, 13:58 Uhr

Die Aktie von Ballard Power Systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -32,29 %. Über 5 Jahre lag sie bei -41,10 %, über 10 Jahre bei -5,45 %.

Ballard Power Systems Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.