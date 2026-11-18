Nvidia-Partner Einride wächst rasant: Umsatzplus von 27 Prozent
Milliardenmarkt
Nvidia-Partner Einride steigert seinen Quartalsumsatz um 27 Prozent und peilt starkes Wachstum bis 2027 an. Doch hohe Verluste belasten den Lkw-Spezialisten.
- Einride steigert den Quartalsumsatz um 27 Prozent
- Nvidia-Kooperation und neue Kunden treiben das Wachstum
- Hohe Verluste und sinkende Mittel bleiben große Risiken
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Der schwedische Spezialist für autonome und elektrische Lastwagen Einride meldet kräftiges Wachstum. Neue Kunden, steigende Transportvolumina und eine Kooperation mit Nvidia treiben die Expansion voran. Das Unternehmen stellt für die kommenden Jahre ehrgeizige Umsatzziele in Aussicht. Allerdings schreibt Einride weiterhin hohe operative Verluste.
Im dritten Quartal 2026 steigerte Einride seinen währungsbereinigten Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 27 Prozent auf 185,9 Millionen Schwedische Kronen, umgerechnet rund 18,3 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA lag mit minus 206,9 Millionen Kronen weiterhin tief im roten Bereich.
Seit Ende Juni gewann das Unternehmen acht neue Kunden hinzu. Insgesamt zählt Einride damit mehr als 40 Kunden. Besonders stark entwickelte sich das vertraglich vereinbarte jährlich wiederkehrende Umsatzvolumen. Dieses stieg seit Juni um 76 Prozent von 95 Millionen auf 167 Millionen US-Dollar.
Zusammenarbeit mit Nvidia soll Wachstum beschleunigen
Einride entwickelt elektrische und autonome Transportlösungen für die Logistikbranche. Zu den Kunden gehören unter anderem Lidl, Lorenz Snacks und EASE Logistics.
Besonders interessant ist die Zusammenarbeit mit Nvidia. Im Oktober kündigte Einride an, das KI-Modell Alpamayo des US-Chipkonzerns für seine autonomen Lkw zu erproben. Die Technologie soll Fahrzeuge dabei unterstützen, komplexe Verkehrssituationen besser zu verstehen und Entscheidungen zu treffen.
Die ersten Tests unter realen Straßenbedingungen sind für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen. Einride arbeitet zudem an einer neuen Generation seiner autonomen Fahrsoftware auf Basis von Nvidias Hyperion-Plattform.
Fahrerlose Lkw bereits auf deutschen Straßen
Auch in Deutschland macht Einride Fortschritte. Gemeinsam mit Lidl betreibt das Unternehmen seit September einen autonomen Elektro-Lkw ohne Fahrerkabine im hessischen Edermünde.
Das Fahrzeug fährt auf einer festgelegten Strecke zwischen einem Logistikzentrum und einer Lidl-Filiale. Es verfügt über eine Genehmigung des Kraftfahrt-Bundesamtes und soll während des viermonatigen Projekts mehr als 3.000 Paletten transportieren. Darüber hinaus setzt Einride vier autonome Fahrzeuge für Lorenz Snacks in Deutschland sowie zwei fahrerlose Lkw für EASE Logistics im US-Bundesstaat Ohio ein.
250 Millionen US-Dollar Umsatzpotenzial bis Ende 2027
Für das zweite Halbjahr 2026 bestätigte Einride seine währungsbereinigte Umsatzprognose von 39 bis 42 Millionen US-Dollar. Bis Dezember 2027 will das Unternehmen eine annualisierte Umsatzrate von rund 250 Millionen US-Dollar erreichen. Mehr als 65 Prozent dieses Ziels sind nach Unternehmensangaben bereits durch bestehende Kundenverträge abgedeckt.
Langfristig sind die Ambitionen noch größer. Bis 2030 strebt Einride eine annualisierte Umsatzrate von mehr als zwei Milliarden US-Dollar an. Ein wichtiger Wachstumstreiber soll der großflächige Einsatz autonomer Lkw sein.
Die Prognose ist allerdings nicht mit einem tatsächlich erzielten Jahresumsatz gleichzusetzen. Sie beschreibt das auf ein Gesamtjahr hochgerechnete Umsatzniveau, das Einride zum jeweiligen Zeitpunkt erreichen möchte.
Hohe Verluste bleiben das größte Risiko
Trotz der positiven Entwicklung bleibt die finanzielle Lage herausfordernd. Ende September verfügte Einride über liquide Mittel von rund 53 Millionen US-Dollar, nach 77 Millionen US-Dollar Ende Juni.
Zudem verschlechterte das Unternehmen seine Prognose für das bereinigte EBITDA im zweiten Halbjahr. Statt eines Verlusts von 35 bis 37 Millionen US-Dollar erwartet Einride nun ein Minus von 39 bis 41 Millionen US-Dollar.
Bis 2028 will das Unternehmen einen ausgeglichenen Cashflow erreichen. Dafür sollen zwischen 1.500 und 2.000 Fahrzeuge im Einsatz sein. Aktuell verfügt Einride über mehr als 260 elektrische und zehn autonome Lkw.
Die seit Juni 2026 an der Nasdaq unter dem Kürzel ENRD gehandelte Aktie bietet Anlegern damit Zugang zu einem noch jungen Markt für autonome Gütertransporte.
Fazit: Einride entwickelt sich zu einem interessanten Börsenwert an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, Elektromobilität und Logistik. Die Kooperation mit Nvidia und Großkunden wie Lidl unterstreicht das technologische Potenzial. Allerdings stehen dem schnellen Wachstum hohe Verluste und ein erheblicher Finanzierungsbedarf gegenüber. Für risikofreudige Anleger ist die Aktie eine spekulative Wette auf den Durchbruch autonomer Lkw.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
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