Auf Sicht von drei Monaten bleibt Take-Two Interactive Software trotz des heutigen Kurssprungs mit -6,24 % im Minus.

Nach 13 Jahren Wartezeit erscheint GTA 6 in der Nacht auf Donnerstag. Der Kursanstieg bei Take-Two fällt zugleich in ein freundliches Branchenumfeld: Auch Nintendo, Sony und Microsoft legen zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Take-Two Interactive Software Aktie damit um -3,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,92 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Take-Two Interactive Software -10,37 % verloren.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Nintendo notiert im Plus, mit +2,49 %. Sony notiert im Plus, mit +0,60 %. UBISOFT Entertainment verliert -1,13 %

GTA-6-Hype – droht der Sell-the-News-Crash?

Nach 13 Jahren Wartezeit ist es endlich so weit. In der Nacht auf Donnerstag erscheint GTA 6 und die Erwartungen sind riesig. Obwohl die Take-Two-Aktie zuletzt kräftig unter Druck geraten ist, sieht es vorbörslich wieder freundlicher aus. Wird der Mega-Release nun zum Befreiungsschlag? GTA 6 startet heute Nacht – Vorbestellungen explodieren Für Millionen Spieler dürfte […] The post Take-Two-Aktie: GTA-6-Hype – droht der Sell-the-News-Crash? first appeared on sharedeals.de.

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Informationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

Take-Two Interactive (ISIN US8740541094) entwickelt und vertreibt PC-, Konsolen- und Mobile-Spiele. Hauptmarken sind GTA, Red Dead Redemption und NBA 2K; Zynga stärkt das Mobile-Geschäft. Der Konzern zählt zu den führenden Spiele-Publishern. Konkurrenten sind Electronic Arts, Ubisoft, Microsoft und Tencent. Stärken sind weltbekannte Spielereihen, Rockstars aufwendige offene Spielwelten und wiederkehrende Erlöse aus Online-Inhalten.

Es gibt 187 Mio. Take-Two Interactive Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,01 Mrd. € wert.

Take-Two Interactive Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,58 % 1 Monat +5,92 % 3 Monate -6,24 % 1 Jahr -2,07 %

Stand: 18.11.2026, 13:58 Uhr

Die Aktie von Take-Two Interactive Software erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 12,06 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,99 %, über 10 Jahre bei 16,09 %.

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Ob die Take-Two Interactive Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Take-Two Interactive Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.