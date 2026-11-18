Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Rohstoff abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -29,17 % verkraften.

Auch ENI, TotalEnergies und Shell geben nach, ihre Verluste bleiben aber jeweils unter einem Prozent. Deutsche Rohstoff gerät damit deutlich stärker unter Druck als diese Branchenwerte. Ein konkreter Auslöser für den starken Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -10,65 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Rohstoff +35,72 % gewonnen.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,54 %. Equinor notiert im Plus, mit +0,11 %. ENI notiert im Minus, mit -0,86 %. Shell verliert -0,57 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -0,82 %.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Deutsche Rohstoff (ISIN DE000A0XYG76) erschließt und fördert über US-Tochterfirmen vor allem Erdöl und Erdgas in den Rocky Mountains. Hinzu kommen Beteiligungen im Metallsektor. Als kleiner Produzent konkurriert sie etwa mit EOG Resources und Devon Energy. Besonderheiten sind die Kombination aus deutscher Börsennotierung und operativem US-Fokus sowie ergänzende Metallbeteiligungen. Gegenüber US-Großkonzernen bleibt ihre Marktmacht gering.

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 332,86 Mio. € wert.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,65 % 1 Monat -21,17 % 3 Monate -29,17 % 1 Jahr +44,13 %

Stand: 18.11.2026, 13:59 Uhr

Die Aktie von Deutsche Rohstoff erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 30,13 %. Über 5 Jahre lag sie bei 26,66 %, über 10 Jahre bei 13,29 %.

Deutsche Rohstoff AG: Rekord-Q3, Anpassung von Schätzungen & PT; KAUFEN

Die Deutsche Rohstoff hat im dritten Quartal 2026 Rekordergebnisse erzielt: Der Umsatz stieg um 134% yoy, das Konzern-EBITDA vervierfachte sich.

Lohnt sich ein Investment in die Deutsche Rohstoff Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Rohstoff Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Rohstoff Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.