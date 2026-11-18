Börsen Update Europa - 18.11. - FTSE Athex 20 schwach -1,34 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.969,75 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,46 %, Vonovia +1,85 %, Symrise +1,08 %
Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -2,25 %, Siemens -2,13 %, Volkswagen (VW) Vz -1,91 %
Der MDAX steht bei 30.048,36 PKT und verliert bisher -0,35 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +6,74 %, AIXTRON +2,40 %, Sartorius Vz. +1,78 %
Flop-Werte: Deutz -12,07 %, Nemetschek -4,39 %, AUTO1 Group -3,80 %
Der TecDAX steht bei 3.992,34 PKT und verliert bisher -0,06 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +6,74 %, Draegerwerk +6,27 %, AIXTRON +2,40 %
Flop-Werte: Nemetschek -4,39 %, Deutsche Telekom -1,87 %, SAP -1,71 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.206,98 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,46 %, Ferrari +1,86 %, EssilorLuxottica +1,58 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -6,15 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,27 %, Mercedes-Benz Group -2,25 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.484,62 PKT und fällt um -0,88 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,11 %, Andritz +0,62 %, Oesterreichische Post +0,54 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,93 %, Lenzing -1,88 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.955,06 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: Logitech international +1,64 %, Partners Group Holding +0,82 %, Holcim +0,64 %
Flop-Werte: Nestle -0,97 %, Swiss Life Holding -0,97 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.283,49 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,55 %, Getinge (B) +0,50 %, ABB +0,39 %
Flop-Werte: Sandvik -3,05 %, Telia Company -1,41 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:58:21) bei 6.610,00 PKT und fällt um -1,34 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,38 %, Piraeus Port Authority +2,04 %, Gek Terna +1,74 %
Flop-Werte: Viohalco -1,64 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,47 %, Public Holding Company Admie (IPTO) -0,78 %
Chart
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.