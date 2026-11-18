Der MDAX steht bei 30.048,36 PKT und verliert bisher -0,35 %. Top-Werte: SILTRONIC AG +6,74 %, AIXTRON +2,40 %, Sartorius Vz. +1,78 % Flop-Werte: Deutz -12,07 %, Nemetschek -4,39 %, AUTO1 Group -3,80 %

Der DAX bewegt sich bei 25.969,75 PKT und fällt um -0,39 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,46 %, Vonovia +1,85 %, Symrise +1,08 % Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -2,25 %, Siemens -2,13 %, Volkswagen (VW) Vz -1,91 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.992,34 PKT und verliert bisher -0,06 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +6,74 %, Draegerwerk +6,27 %, AIXTRON +2,40 %

Flop-Werte: Nemetschek -4,39 %, Deutsche Telekom -1,87 %, SAP -1,71 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.206,98 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: Siemens Energy +2,46 %, Ferrari +1,86 %, EssilorLuxottica +1,58 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -6,15 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,27 %, Mercedes-Benz Group -2,25 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.484,62 PKT und fällt um -0,88 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,11 %, Andritz +0,62 %, Oesterreichische Post +0,54 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,93 %, Lenzing -1,88 %

Der CH 20 bewegt sich bei 14.955,06 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Logitech international +1,64 %, Partners Group Holding +0,82 %, Holcim +0,64 %

Flop-Werte: Nestle -0,97 %, Swiss Life Holding -0,97 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.283,49 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,55 %, Getinge (B) +0,50 %, ABB +0,39 %

Flop-Werte: Sandvik -3,05 %, Telia Company -1,41 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:58:21) bei 6.610,00 PKT und fällt um -1,34 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,38 %, Piraeus Port Authority +2,04 %, Gek Terna +1,74 %

Flop-Werte: Viohalco -1,64 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,47 %, Public Holding Company Admie (IPTO) -0,78 %