Wer bereits seit drei Monaten in Draegerwerk investiert ist, kann sich über eine Rendite von +8,79 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Die Wachstumsziele für 2030 treiben Draegerwerk auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen. Auf dem heutigen Kapitalmarkttag stellt der Konzern einen Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro in Aussicht - eine Milliarde Euro mehr als 2025 - und strebt zugleich eine höhere Profitabilität an. Die Aktie verzeichnet den dritten Gewinntag in Folge.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Draegerwerk Aktie damit um +18,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Draegerwerk +71,30 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um +0,07 %. Draegerwerk entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

So schlagen sich die Wettbewerber von Draegerwerk

Royal Philips, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. Medtronic notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Drägerwerk entwickelt Medizin- und Sicherheitstechnik: Beatmungs- und Narkosegeräte, Patientenmonitore, Gasmesstechnik und Atemschutz. Der Lübecker Konzern zählt in diesen Bereichen zu den weltweit führenden Anbietern. Konkurrenten sind GE HealthCare, Getinge, Philips, MSA Safety und Honeywell. Mögliche Differenzierungsmerkmale: die Verbindung beider Sparten, integrierte Systemlösungen und ein globales Servicenetz.

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd.EUR € wert.

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Die Aktie von Draegerwerk erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 25,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,70 %, über 10 Jahre bei 4,27 %.

Draegerwerk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,92 % 1 Monat +24,92 % 3 Monate +8,79 % 1 Jahr +72,93 %

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Stand: 18.11.2026, 14:00 Uhr

Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.