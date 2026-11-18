Bei dem Umbau ihres Geschäfts mithilfe von KI und Automatisierung blicken deutsche Führungskräfte deutlich verhaltener in die Zukunft als ihre Kollegen in den USA. Das zeigt der neue KI-Report zur Entscheidungskomplexität im Auftrag von Körber, einem internationalen Technologiekonzern für die Pharma-, Supply-Chain- und Hightech-Industrie. Für die Studie hat Censuswide 2.000 Führungskräfte befragt, jeweils 1.000 in Deutschland und den USA. In Deutschland sind 40 Prozent zuversichtlich, ihre Abläufe zukunftsfähig aufzustellen. In den USA liegt die Zuversicht bei 74 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt die Selbsteinschätzung: 42 Prozent der Befragten in Deutschland sagen, ihr Unternehmen schneide im heutigen Umfeld aus Volatilität, Kostendruck und Komplexität gut oder außergewöhnlich gut ab, in den USA sind es 73 Prozent.

Führungskräfte deutscher Unternehmen bewerten eigene KI-Transformation skeptischer als US-Kollegen (FOTO) Hamburg (ots) - Eine Körber-Befragung zu KI und Entscheidungsfindung unter 2.000 Führungskräften zeigt: In Deutschland sind 40 Prozent zuversichtlich, ihre Abläufe zukunftsfähig aufzustellen, in den USA 74 Prozent. Unternehmen, die mehr als nur Pilotprojekte umsetzen, berichten länderübergreifend bessere Ergebnisse.

Die Hürden bei der Umsetzung ähneln sich dagegen in beiden Ländern weitgehend: Fehlende Kompetenzen in der Belegschaft nennen 32 Prozent der Befragten in Deutschland und 33 Prozent in den USA, die Skalierung über Standorte und Regionen 30 beziehungsweise 32 Prozent, mangelndes Vertrauen in Technologie- und Hardwareinvestitionen 29 und 34 Prozent und die Integration über Systeme und Tools 27 und 34 Prozent. Eine einzelne dominante Hürde gibt es nicht.

Bessere Ergebnisse jenseits der Pilotphase - bei gleichen Investitionsplänen

In der Gesamtstichprobe zeigt sich ein klares Muster nach Transformationsstufe: 64 Prozent der Führungskräfte in Unternehmen mit unternehmensweiter Transformation sagen, ihr Unternehmen schneide im heutigen Umfeld gut oder außergewöhnlich gut ab. Bei Unternehmen, die Initiativen in mehreren Funktionen umsetzen, sind es 56 Prozent, bei jenen, die KI, Automatisierung oder digitale Technologien aktiv skalieren, 51 Prozent, und in der Pilotphase lediglich 42 Prozent.



Mehr Budget für KI-Projekte erklärt diese Unterschiede allerdings nicht: In Unternehmen in der Pilotphase und in Unternehmen mit unternehmensweiter Transformation planen jeweils 59 Prozent der Führungskräfte in den kommenden drei Jahren deutliche Investitionen in KI-gestützte Entscheidungshilfen. Auch in den Zwischenstufen liegt der Anteil bei 59 Prozent. Entscheidend scheint daher weniger das Budget zu sein als die Frage, wie gut Unternehmen Technologie mit Daten, Prozessen, Entscheidungsrechten und Menschen verbinden.

Mit der Transformation wächst die Entscheidungskomplexität

Insgesamt sagen 76 Prozent der Befragten, dass KI zunehmend in die Entscheidungsfindung ihres Unternehmens einbezogen wird. Ebenso viele halten Entscheidungen für komplexer geworden. In Unternehmen mit unternehmensweiter Transformation ist dieser Eindruck noch stärker: 83 Prozent sagen, Entscheidungen seien deutlich komplexer geworden, in der Pilotphase 63 Prozent. Dort fühlen sich auch 79 Prozent unwohl bei dem Gedanken, Technologie das letzte Wort bei Entscheidungen zu überlassen, in der Pilotphase 63 Prozent.

"Die meisten Unternehmen planen oder tätigen erhebliche Investitionen in KI. Doch Ausgaben allein garantieren nicht, dass sich diese Investitionen auszahlen", sagt Helena Garriga, verantwortlich für das Körber-Geschäftsfeld Supply Chain und Mitglied des Konzernvorstands. "Der tatsächliche Mehrwert entsteht, wenn wir Technologie, Daten und Menschen mit Prozessen verbinden, die durch KI neu gestaltet wurden. Hier beginnt sich der wahre Wert zu entfalten."

Über die Studie



Der KI-Report zur Entscheidungskomplexität basiert auf einer Befragung, die Censuswide vom 27. August bis 8. September 2026 unter 2.000 Führungskräften (C-Suite, EVP/SVP und weitere Führungsebenen) in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 250 Millionen US-Dollar und mindestens 250 Beschäftigten durchgeführt hat, davon jeweils 1.000 in den USA und in Deutschland. Die Ergebnisse beruhen auf Selbstauskünften und zeigen Zusammenhänge zwischen Transformationsreife, Entscheidungskomplexität und berichteten Ergebnissen; Kausalbeziehungen belegen sie nicht.

Alle Informationen zum KI-Report

(http://koerber.com/de/insights-und-events/ki-report-entscheidungskomplexitaet)

Über Körber



Körber ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern und Anbieter intelligenter Lösungen für die Fertigung und Supply Chain. Als zuverlässiger Innovationspartner setzt Körber unternehmerisches Denken in Erfolg für seine Kunden um und bietet führende Technologien, die den nächsten Schritt ermöglichen - von der End-to-End-Pharmaproduktion, über moderne Supply-Chain-Lösungen bis hin zu Hightech-Maschinen und -Prozessanlagen. Körber verbindet fundiertes Fachwissen mit integrierter Hardware und Software sowie digitalen Serviceleistungen, um Kunden dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen.

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