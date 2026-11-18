NEW YORK, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) gab heute die Gründung der Booking Partner Division bekannt, einer neuen globalen B2B-Organisation, die Partnern dabei helfen soll, ihr Geschäft durch Reisen auszubauen, mehr Wert für ihre Kunden zu schaffen und neue Möglichkeiten zu erschließen, indem sie die globale Reichweite, die führende Technologie, das Fachwissen und die kontinuierliche Innovation von Booking Holdings nutzen.

Eine neue globale Organisation wird etablierte B2B-Technologien, Produkte und Expertise bündeln, um Partnern im Zeitalter der KI neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aufbauend auf den Stärken von Booking.com Strategic Partnerships und Rocket Travel by Agoda wird die Booking Partner Division mit einer Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen zusammenarbeiten – von Banken, Finanzinstituten und Fluggesellschaften bis hin zu Online-Reiseanbietern, Reisetechnologieplattformen, Affiliate-Partnern, Werbetreibenden, Publishern und anderen Organisationen. Die Lösungen des Unternehmens werden den Partnern dabei helfen, Reisen zu bewerben, zu verkaufen und zu vertreiben, markenspezifische Reiseerlebnisse zu gestalten, ihre Kunden zu belohnen und zu binden sowie neue Wachstumsquellen zu erschließen.

Die Booking Partner Division, die ab Januar 2027 operativ tätig sein wird, kombiniert bewährte globale B2B-Produkt- und Technologiekompetenzen mit kommerzieller Expertise in der Nähe der Partner und ihrer Märkte. Eine gemeinsame Führungsstruktur und ein partnerorientiertes Betriebsmodell werden neue Möglichkeiten schaffen, Innovationen schneller voranzutreiben, erfolgreiche Lösungen zu skalieren und den vielfältigen Bedürfnissen unserer Partner besser gerecht zu werden.

„Reisen sind für Unternehmen ein immer wichtigeres Mittel, um ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten und Wachstum zu generieren, und wir sehen erhebliche Möglichkeiten, unseren Partnern dabei zu helfen, mehr zu erreichen", sagte Omri Morgenshtern, Geschäftsführer der Booking Partner Division. „Indem wir die Stärken bündeln, die wir innerhalb von Booking Holdings aufgebaut und weiterentwickelt haben, können wir unseren Partnern und deren Kunden bereits heute noch mehr von dem bieten, was wir am besten können, und gleichzeitig die nötige Fokussierung und Agilität schaffen, um schneller Innovationen voranzutreiben, neue Technologien wie KI zu nutzen und die Lösungen zu entwickeln, die sie für ihren Erfolg benötigen."