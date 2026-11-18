Seine Begründung: Die Inflation erweise sich als hartnäckiger als erwartet. Sie bewege sich in die falsche Richtung und breite sich aus. Um sie zu drücken, müsse die Notenbank entschlossener handeln. Dafür könne es nötig sein, die Menschen zu schockieren.

50 statt 25 Basispunkte. Fed-Gouverneur Christopher Waller drängt auf einen kräftigen Zinsschritt. In einem am Mittwoch geführten CNBC-Interview sagte er, dass bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt wahrscheinlich nötig sei.

Waller will die Zinssenkungen zurückdrehen

Die drei Zinssenkungen des Vorjahres um jeweils einen Viertelprozentpunkt müsse die Fed rückgängig machen. Möglicherweise seien darüber hinaus weitere Erhöhungen nötig.

Laut dem von CNBC angeführten FedWatch-Tool der CME ist an den Terminmärkten für Dezember eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt vollständig eingepreist. Zudem wird ein weiterer Schritt im Januar sowie mindestens eine zusätzliche Anhebung bis Ende 2027 erwartet. Wallers Vorstoß im Dezember wäre somit doppelt so groß wie der eingepreiste Schritt.

In der Fed herrscht Uneinigkeit über das Tempo

Alberto Musalem, Präsident der Fed von St. Louis, brachte am Dienstag bis zu vier Erhöhungen bis zum Frühjahr 2027 ins Spiel. Beth Hammack aus Cleveland und Lorie Logan aus Dallas befürworten dagegen ein schrittweiseres Vorgehen.

Im September hatte die Fed erstmals seit mehr als drei Jahren die Zinsen erhöht. Im Oktober folgte eine Pause. Die Inflation liegt weiterhin über dem Zielwert von zwei Prozent.

John Williams, Präsident der Fed von New York, hält drastische Maßnahmen derzeit für unnötig. Das Vorgehen der vergangenen Monate habe gut funktioniert, erklärte er am Dienstag bei Axios. Die Notenbank werte Daten aus und treffe ihre Entscheidungen nach interner Debatte.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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