Fed-Mann Waller fordert den Zinsschock
50 Basispunkte
Fed-Gouverneur Christopher Waller drängt auf eine größere Zinserhöhung im Dezember. Sein Vorstoß geht deutlich über die Markterwartung hinaus. Doch innerhalb der US-Notenbank regt sich Widerstand gegen einen harten Kurs.
50 statt 25 Basispunkte. Fed-Gouverneur Christopher Waller drängt auf einen kräftigen Zinsschritt. In einem am Mittwoch geführten CNBC-Interview sagte er, dass bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt wahrscheinlich nötig sei.
Seine Begründung: Die Inflation erweise sich als hartnäckiger als erwartet. Sie bewege sich in die falsche Richtung und breite sich aus. Um sie zu drücken, müsse die Notenbank entschlossener handeln. Dafür könne es nötig sein, die Menschen zu schockieren.
Waller will die Zinssenkungen zurückdrehen
Die drei Zinssenkungen des Vorjahres um jeweils einen Viertelprozentpunkt müsse die Fed rückgängig machen. Möglicherweise seien darüber hinaus weitere Erhöhungen nötig.
Laut dem von CNBC angeführten FedWatch-Tool der CME ist an den Terminmärkten für Dezember eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt vollständig eingepreist. Zudem wird ein weiterer Schritt im Januar sowie mindestens eine zusätzliche Anhebung bis Ende 2027 erwartet. Wallers Vorstoß im Dezember wäre somit doppelt so groß wie der eingepreiste Schritt.
In der Fed herrscht Uneinigkeit über das Tempo
Alberto Musalem, Präsident der Fed von St. Louis, brachte am Dienstag bis zu vier Erhöhungen bis zum Frühjahr 2027 ins Spiel. Beth Hammack aus Cleveland und Lorie Logan aus Dallas befürworten dagegen ein schrittweiseres Vorgehen.
Im September hatte die Fed erstmals seit mehr als drei Jahren die Zinsen erhöht. Im Oktober folgte eine Pause. Die Inflation liegt weiterhin über dem Zielwert von zwei Prozent.
John Williams, Präsident der Fed von New York, hält drastische Maßnahmen derzeit für unnötig. Das Vorgehen der vergangenen Monate habe gut funktioniert, erklärte er am Dienstag bei Axios. Die Notenbank werte Daten aus und treffe ihre Entscheidungen nach interner Debatte.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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