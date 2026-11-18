Auf Platz 1 landet ein Speicherriese
Top 5 der Berichtssaison
Die Berichtssaison ist fast durch und hält eine Überraschung bereit: Die meisten Firmen schlagen die Prognosen, doch so knapp wie lange nicht. Ein Speicherhersteller sticht heraus. Und zwei Riesen verderben die Bilanz.
- 84 Prozent schlagen Prognosen, doch nur knapp
- KI-Boom macht Sandisk zum klaren Überraschungssieger
- Meta und Alphabet drücken die Gewinnbilanz deutlich
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Die Berichtssaison für das dritte Quartal neigt sich dem Ende zu, und die Bilanz fällt zwiespältig aus. Zwar übertrafen laut FactSet 84 Prozent der Unternehmen im S&P 500 die Gewinnschätzungen der Analysten.
Doch im Schnitt lagen die Gewinne nur 3,1 Prozent über den Erwartungen, so knapp wie seit Ende 2022 nicht mehr. Glänzen konnten dagegen viele Technologiewerte. Eine Auswertung von Seeking Alpha sieht den Speicherhersteller Sandisk an der Spitze.
Sandisk verdiente je Aktie 3,10 US-Dollar mehr als erwartet. Dahinter folgen der Softwarekonzern Salesforce mit 2,63 US-Dollar und der Bitcoin-Schürfer American Bitcoin mit 2,34 US-Dollar.
Dell und Micron komplettieren mit 2,12 und 1,60 US-Dollar die besten fünf. Die Rangliste misst die Abweichung allerdings in US-Dollar. Firmen mit hohem Gewinn je Aktie haben damit einen Vorteil.
Den Rückenwind liefert der KI-Boom. Rechenzentren verschlingen Speicher, Server und Chips. Gartner erwartet, dass der weltweite Halbleiterumsatz in diesem Jahr um 92 Prozent auf 1,56 Billionen US-Dollar wächst. Mehr als die Hälfte entfällt auf Speicherchips.
Meta und Alphabet bremsen
Im breiten Markt sieht das Bild trüber aus. Der Sektor Kommunikationsdienste verfehlte die Schätzungen laut FactSet um 22,1 Prozent. Meta verbuchte eine Belastung von 9,89 Milliarden US-Dollar für einen Rechtsvergleich, Alphabet einen Verlust von 8,7 Milliarden US-Dollar auf Beteiligungen. Ohne diese beiden und den Kabelnetzbetreiber Charter läge die Überraschung im S&P 500 bei 6,7 Prozent. Das Gewinnwachstum im Index kletterte seit Ende September nur von 29,1 auf 31,9 Prozent.
Die Börse sieht darüber hinweg. Aktien mit positiver Überraschung stiegen rund um die Zahlen im Schnitt um 1,1 Prozent, mehr als im Fünfjahresschnitt. Enttäuschungen kosteten ebenfalls nur 1,1 Prozent statt der üblichen 3,1 Prozent, schreibt FactSet-Analyst John Butters.
Fazit
Die Zahlen zeigen, wer am Ausbau der Rechenzentren verdient. Speicherhersteller und Hardwarelieferanten liefern derzeit die stärksten Überraschungen. Doch die Messlatte steigt mit jedem Quartal. Zudem verzerren Sondereffekte das Bild, wie die Belastungen bei Meta und Alphabet zeigen. Mut macht der Ausblick. Analysten haben ihre Schätzungen für das vierte Quartal laut FactSet angehoben, obwohl sie im Quartalsverlauf sonst meist sinken.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
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