Barclays senkt Ziel für RTL auf 34 Euro - 'Equal Weight'
ANALYSE-FLASH
- Barclays senkt RTL-Kursziel von 37 auf 34 Euro
- Die Einstufung bleibt bei RTL auf Equal Weight
- Roch kürzt Schätzung wegen schwacher Werbung
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Medienkonzerns seine Ergebnisschätzung und hob das anhaltend schwache Werbegeschäft hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:38 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 30,50 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -8,94 %/+20,33 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 34 Euro
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Das H1 2026 net income ist nur 45 M€, EPS 0.30€/share. Da sind Sondereffekte von insgesamt -135 M€ enthalten. Selbst wenn es in H2 2026 keine Sondereffekte geben sollte, sehe ich nicht wie der net income forecast consensus bei marketscreener (Quelle: S&P Global Market Intelligence, Durchschnitt von 7 Analysten) von 319.5 M€ erreicht werden soll. Der dividend consensus von 2.40€ (gerundet) wird damit wohl auch challenging, gelinde gesagt. Es gab in 2025 zwar eine gewisse Saisonalitaet des Umsatzes (H1 2025 46%, H2 2025 54%), aber dadurch wuerde der H2 2026 Gewinn nicht durch die Decke gehen.
Zudem wurde der Erwerb von Sky Deutschland (DACH) am 1. Juni 2026 endgültig abgeschlossen, so dass der Halbjahresbilanz der RTL Group nun auch Sky Deutschland für einen Monat nach der Vollkonsolidierung umfasst.
Diese Highlights der Zahlen hat RTL hervorgehoben:
– Der Gesamtumsatz stieg um 3,9 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro (H1/2025: 2,8 Milliarden Euro) und enthält ein organisches Umsatzwachstum in Höhe von 0,1 Prozent.
– Das Adjusted EBITA stieg auf eine Höhe von 239 Millionen Euro (H1/2025: 160 Millionen Euro); ohne den Gewinnbeitrag von Sky Deutschland stieg das Adjusted EBITA um 18 Millionen Euro, getrieben durch das Streaming-Geschäft und Fremantle – trotz der Programmkosten für die Fußball-Weltmeisterschaft bei der Groupe M6.
– Es gibt ein anhaltend dynamisches Wachstum der Streaming-Dienste der RTL Group: die Anzahl der bezahlten Abonnements stieg im Jahresvergleich um 20,7 Prozent auf 8,7 Millionen; der Streaming-Umsatz wuchs im ersten Halbjahr um 27,2 Prozent.
– Das Adjusted EBITA aus dem Streaming-Geschäft belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 31 Millionen Euro und soll im Gesamtjahr 2026 auf rund 100 Millionen Euro steigen (bisheriger Ausblick: rund 25 Millionen Euro bis 50 Millionen Euro).
– Der TV-Werbeumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 4,0 Prozent, dagegen stieg der Digital-Werbeumsatz um 10,9 Prozent.
– RTL Deutschland und Groupe M6 bauten ihre TV-Werbemarktanteile und Zuschauer-Marktanteile aus
– Neuer Ausblick (einschließlich Sky Deutschland für Juni bis Dezember 2026): die RTL Group erwartet für das Gesamtjahr einen Gesamtumsatz von 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro und ein Adjusted EBITA von rund 725 Millionen Euro – das steht im Einklang mit dem bisherigen Ausblick…
– Auch ein mittelfristiges Adjusted-EBITA-Ziel von 1 Milliarde Euro wurde bestätigt.
https://company.rtl.com/de/media/overview/press-releases-and-news/rtl-group-interim-results-2026/
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