Am Mittwoch ist die Aktie mit einem Plus von mehr als 6 Prozent mit Abstand der stärkste Wert im MDAX.

Lange lief die Siltronic -Aktie dem Halbleiterboom hinterher. Genau darin sieht Berenberg nun die Chance: Die Analysten stufen den Waferhersteller von Hold auf Buy hoch und bestätigen ihr Kursziel von 90 Euro. Vom aktuellen Kursniveau wären das gut 60 Prozent Luft nach oben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seit August hat das Papier rund ein Drittel verloren, vom Juni-Hoch aus fast die Hälfte. Der Halbleitersektor gab von seinem Hoch nur etwa 30 Prozent ab. Im operativen Geschäft läuft es dagegen immer besser. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 355 Millionen Euro. Das sind 11 Prozent mehr als im Vorquartal und 18 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das EBITDA erreichte 81 Millionen Euro.

Den Schub liefern Server für KI-Rechenzentren. Sie stehen inzwischen für rund ein Viertel der weltweiten Wafernachfrage und haben Smartphones, Autos und PCs als wichtigste Abnehmer überholt. Siltronic selbst hat seine Wachstumserwartung für Server-Wafer in diesem Jahr von 26 auf 50 Prozent angehoben. Für 2026 rechnet Berenberg mit einem stagnierenden Umsatz, danach mit 14 Prozent Wachstum im Jahr 2027 und 21 Prozent im Jahr 2028.

Dazu kommt Preismacht. Bei 300-Millimeter-Wafern dürfte das Angebot 2027 knapp werden, 2028 droht sogar ein Engpass. Wenn die langfristigen Lieferverträge neu verhandelt werden, halten die Analysten Preisaufschläge von 4 bis 9 Prozent für realistisch. Weil Siltronic hohe Fixkosten hat, würde die EBITDA-Marge dadurch bis 2028 von 23 auf etwa 35 Prozent klettern.

Auch finanziell entspannt sich die Lage. Das teure Werk in Singapur ist gebaut, deshalb sinken die Investitionen von 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf rund 250 Millionen Euro. Der freie Cashflow soll von minus 15 Millionen Euro auf 306 Millionen Euro im Jahr 2028 steigen. Weil die Aktie unter Buchwert notiert, preist der Markt nach Ansicht von Berenberg einen Abschwung ein, obwohl Siltronic gerade aus einem herauskommt.

Gefahren sehen die Experten in einem langsameren Ausbau der KI-Rechenzentren, in der Konkurrenz aus China und in neuen Kapazitäten der Wettbewerber.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,03 % und einem Kurs von 56,30EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.





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Julian Schick

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen



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