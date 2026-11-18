Im Podcast des Bitcoin Magazine erklärte Yusko am Dienstag, dass Anleger zunehmend auf Kredit spekulierten. Brechen ihre Aktienpositionen ein, müssten sie andere Vermögenswerte verkaufen, um ihre Schulden zu bedienen. Das treffe neben Anleihen und Gold auch Bitcoin . "Wir befinden uns derzeit in einem schlechten Liquidationszyklus", sagte Yusko.

Innerhalb von nur 24 Stunden wurden am Wochenende Kryptopositionen im Wert von rund 1,7 Milliarden US-Dollar (knapp 1,5 Milliarden Euro) liquidiert. Rund 80 Prozent davon entfielen laut dem Krypto-Handelshaus Wintermute, wie Kryptorevolution berichtet, auf Wetten auf steigende Kurse. Bitcoin stürzte zeitweise auf rund 62.100 US-Dollar ab. Mark Yusko, Chef der Investmentgesellschaft Morgan Creek Capital, warnt allerdings davor, den Ausverkauf als isoliertes Problem des Kryptomarktes zu betrachten. Er sieht die Ursache vielmehr in der enormen Verschuldung an der Wall Street.

Die großen Aktienindizes würden das Ausmaß der Verluste verschleiern. Seinen Angaben zufolge habe die Hälfte der Aktien mehr als 20 Prozent verloren, 30 Prozent hätten mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt und ein Fünftel sogar mehr als 70 Prozent. Auf welche Aktiengruppe sich diese Zahlen beziehen, ließ Yusko allerdings offen.

Auch Wintermute sieht erhebliche Risiken für Bitcoin. Die Spot-ETFs verzeichneten seit Jahresbeginn Nettoabflüsse von rund 1,9 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr waren ihnen noch 21 Milliarden US-Dollar zugeflossen. Gleichzeitig schrumpfte das Angebot an Stablecoins, die häufig als Zahlungsmittel am Kryptomarkt dienen, innerhalb von 30 Tagen um 14 bis 16 Milliarden US-Dollar. Wintermute hält deshalb auch einen Rückgang unter 60.000 US-Dollar für möglich.

Wie schmerzhaft der jüngste Ausverkauf war, zeigen Daten von CryptoQuant. Dessen Forschungsleiter Julio Moreno berichtete auf X, dass Bitcoin-Halter Nettoverluste im Gegenwert von 25.800 Bitcoin realisiert hätten – so viel wie seit dem 13. Juli nicht mehr.

Matthew Sigel, Research-Chef beim Vermögensverwalter VanEck, sieht im für den 19. November erwarteten Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic eine zusätzliche Gefahr. Vor dem SpaceX-Börsengang hatte Bitcoin innerhalb von 50 Tagen rund 19 Prozent verloren. Sollte sich dieses Muster wiederholen, hält Sigel Anfang Dezember ein neues Tief für möglich.

Die Liquidationswelle verdeutlicht, wie anfällig Bitcoin für finanzielle Verwerfungen außerhalb des Kryptomarktes geworden ist. Selbst ein Nachlassen der Zwangsverkäufe dürfte für eine nachhaltige Trendwende nicht ausreichen, solange frisches Anlegerkapital ausbleibt und steigende Zinsen unverzinste Vermögenswerte weniger attraktiv machen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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