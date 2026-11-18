Starke Zahlen von Nividia helfen KI-Aktien
Aktien New York Ausblick
- Nvidias Umsatz verdoppelt sich, Aktie legt zu
- Anthropic-Börsengang steht diese Woche im Fokus
- Nasdaq stabilisiert sich, Dow leicht im Minus
NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen des KI-Riesen Nvidia und der noch diese Woche anstehende Börsengang von Anthropic dürften zur Wochenmitte das Geschehen an den US-Börsen dominieren.
Im vorbörslichen Handel waren Nvidia-Aktien gesucht mit einem Kursplus von 2,5 Prozent. Zulegen konnten in ihrem Sog auch Papiere anderer Chip-Hersteller für KI-Anwendungen wie Broadcom , Micron , AMD und Intel .
Diese vorbörslichen Kursgewinne ließen den technologielastigen Nasdaq 100 gut eine Stunde vor dem Handelsbeginn um 0,6 Prozent auf 27.155 Punkte klettern. Damit würde er sich nach dem jüngst starken Kursrutsch weiter stabilisieren. Gleichwohl bleibt der Index nach der heftigen Korrektur angezählt.
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial lag zur Wochenmitte dagegen mit 50.630 Zählern moderat im Minus. Im Leitindex sind die Großen aus der Technologiewelt nicht so schwer gewichtet.
Das Geschäft von Nvidia ist im letzten Quartal mit dem mittlerweile zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang an der Spitze abermals rasant gewachsen. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar. Für den Ex-Chef Jensen Huang wird es derweil keine Rückkehr ins Unternehmen geben, der Verwaltungsrat sprach sich dagegen aus.
Nach Nvidia richten sich die Blicke der Anleger nun auf das Börsendebüt von Anthropic. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist für die Aktien und der Ausgabepreis wird veröffentlicht. Erster Handelstag ist voraussichtlich Donnerstag. Die Preisspanne reicht von 70 bis 78 US-Dollar, angestrebt wird eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar.
"Der bislang größte und wichtigste Realitätscheck für den gesamten KI-Boom an den Kapitalmärkten", konstatierte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB. Mit einer billionenschweren Bewertung und strategischen Partnern wie Google , Nvidia und Microsoft setze das Unternehmen einen neuen Maßstab. Die kolportierte enorme Nachfrage nach den Aktien und ein ungewöhnlich hoher Anteil von Privatanlegern zeigten, wie stark der Glaube an KI noch immer sei.
Angesichts von Nvidia und Anthropic gerieten die Quartalsbilanzen der Handelsriesen Target und Lowe's in den Hintergrund. Aktien der Baumarktkette Lowe's sackten vorbörslich um 4,3 Prozent ab, die von Target fielen um 1,8 Prozent. Die Prognosen beider Unternehmen für den weiteren Geschäftsverlauf reichten den Anlegern nicht aus, hieß es im Handel./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 465,4 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,25 %/+79,06 % bedeutet.
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Letzte Vorbereitungen auf das Aktien- und ETF-Depot
Aktuell habe ich das gleiche Problem wie @1435905 - eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, bis zum Jahresende noch den ein oder anderen Nachkauf zu tätigen und mein bestehendes Aktiendepot auf die Investitionssumme von ca. 100.000 € aufzustocken. Zuletzt sind aber die Kurse meiner potenziellen Nachkaufkandidaten (Altria, Aroundtown, Pernod Ricard, McDonalds, Wolters Kluwer, Disney) von ihren letzten Tiefs wieder deutlich angezogen.
Hallo Timburg und Mitstreiter,
Hallo zusammen,