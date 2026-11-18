KRAILLING, Deutschland, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- VulcanForms, ein aus dem MIT hervorgegangenes Unternehmen, das sich auf die durchgängige digitale Fertigung von Präzisionsmetallteilen spezialisiert hat, und EOS, ein führender Anbieter von Technologien, Materialien und Dienstleistungen für die additive Fertigung (AM), gaben heute einen bahnbrechenden Auftrag über 200 EOS M4 ONYX-Metall-AM-Systeme sowie zugehörige Ausrüstung bekannt – den größten Einzelauftrag in der Geschichte von EOS. Die Systeme werden die Produktionskapazität von VulcanForms im Bereich der additiven Metallfertigung an den Standorten in Devens, Massachusetts, erheblich erweitern, wo bereits 35 EOS M4 ONYX-Systeme sowie weitere Plattformen für die additive Metallfertigung im Einsatz sind.

VulcanForms betreibt vollständig integrierte Produktionsanlagen, die additive Metallfertigung, Präzisionsbearbeitung, Automatisierung, Qualitätsprüfung und firmeneigene Software in einer durchgängigen Plattform vereinen. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Bereichen Konsumgüter, Medizinprodukte, Industrieausrüstung und Missionssysteme und produziert komplexe, leistungsstarke Metallkomponenten für anspruchsvolle Anwendungen. Die zusätzlichen EOS M4 ONYX-Systeme werden die Kapazitäten im Bereich der additiven Fertigung innerhalb dieser Plattform erheblich erweitern, während VulcanForms seine Fertigungsaktivitäten in den USA weiter ausbaut.

„Die Industrialisierung der additiven Fertigung in dieser Größenordnung erfordert, dass Technologie, Fertigungskompetenz und Qualität zu einem einheitlichen Fertigungssystem verschmelzen", sagte Kevin Kassekert, Geschäftsführer von VulcanForms. „Unsere Investition in 200 EOS M4 ONYX-Systeme spiegelt das Ausmaß dessen wider, was wir bei VulcanForms aufbauen, sowie unser Engagement, leistungsstarke Metallkomponenten mit gleichbleibender Qualität und wettbewerbsfähiger Wirtschaftlichkeit zu liefern. Zusammen mit unserer firmeneigenen Druckertechnologie bieten diese Systeme unseren Kunden Zugang zu einer der größten und modernsten Anlagen für die additive Metallfertigung in den USA. Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit EOS wird uns dabei helfen, unser Wachstum zu beschleunigen, die Rückverlagerung der Fertigung in die Vereinigten Staaten zu unterstützen und Produktionskapazitäten von Weltklasse aufzubauen."