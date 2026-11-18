LINARES, Spanien, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Mit der offiziellen Eröffnung seiner neuen intelligenten Produktionsstätte in Linares, Spanien, setzt Desay SV einen weiteren wichtigen Meilenstein beim Ausbau seiner europäischen Präsenz und der Umsetzung des Versprechens „In Europe, with Europe, for All". Das Werk stärkt die lokalen Produktions- und Servicekapazitäten und ermöglicht eine noch engere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern der europäischen Automobilindustrie.

Zur Eröffnungsfeier und anschließenden Pressekonferenz im Parque Empresarial Santana begrüßte Desay SV Repräsentanten der spanischen Zentral- und Regionalregierung, Kunden aus der Automobilindustrie sowie zahlreiche Branchenvertreter. Zu den Ehrengästen gehörte auch Núria Aymerich Rocavert, Sonderbeauftragte für industrielle Wettbewerbsfähigkeit sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Ministerium für Industrie und Tourismus der spanischen Regierung.

Aufbau eines europäischen Produktionsstandorts

Mit einer Gesamtfläche von rund 20.000 Quadratmetern übernimmt der Standort in Linares eine zentrale Rolle als regionales Kompetenzzentrum von Desay SV in Europa. Er vereint lokale Fertigung, Engineering-Kompetenzen sowie Kundensupport an einem Standort und schafft damit die Voraussetzungen für eine enge Zusammenarbeit mit Kunden in der Region. Nach Abschluss der geplanten Ausbaustufen wird das Werk über eine maximale Jahreskapazität von 2,8 Millionen Einheiten verfügen und die notwendige Flexibilität bieten, um auf sich verändernde Anforderungen der Automobilhersteller reagieren zu können.

Am Standort werden künftig Fahrzeugdisplays und intelligente Cockpit-Domain-Controller produziert. Damit unterstützt Desay SV die zunehmenden Anforderungen europäischer Automobilhersteller an vernetzte, intelligente und softwaredefinierte Fahrzeuge. Der Start der Serienproduktion ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Stärkung der industriellen Zusammenarbeit mit Spanien

Die Investition von Desay SV in den Standort Linares unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die Stärke der spanischen Automobilindustrie sowie in das Potenzial der Region als strategischen Standort für moderne Fertigungstechnologien. Das Projekt soll zur Weiterentwicklung der regionalen Industriekompetenzen beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten stärken und neue Arbeitsplätze schaffen.