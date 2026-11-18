BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschefin Nina Warken hat die Senkung der Stromsteuer auch im Jahr 2028 als Frage der Glaubwürdigkeit bezeichnet. Es wäre den Leuten nicht zu erzählen, es 2027 zu machen und danach wieder aufzuhören, sagte die CDU-Politikerin beim Handelskongress in Berlin. "Das ist auch nicht unser Ziel."

Die Gegenfinanzierung müsse im Zuge der Haushaltsaufstellung erfolgen. Es müsse für 2028 eine noch viel größere Lücke gestopft werden als für 2027, so Warken. Trotzdem sei vereinbart, dass die Stromsteuersenkung für alle auch 2028 und die weiteren Jahre gelten solle.