Zwar stieg der Kundenverkehr gegenüber dem Vorjahresquartal und der flächenbereinigte Umsatz von 5,6 Prozent und übertraf die Prognosen der Analysten von 3,61 Prozent deutlich, doch der durchschnittliche Transaktionswert legte um weniger als 1 Prozent zu.

Trotz der guten Zahlen gibt es Hinweise, dass die Nachfrage bei gleichzeitigem Kundenwachstum rückläufig ist.

Für das Gesamtjahr hob der zweitgrößte Einzelhändler in den USA nach Walmart seine Prognose an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl dies eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt, beunruhigte es die Wall Street, da es als Zeichen dafür gewertet wird, dass die Verbraucher weiterhin massiv unter Druck stehen.

Der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,65 US-Dollar übertraf die Schätzungen der Analysten von 2,08 US-Dollar. Dieser Wert beinhaltet aber auch Zollerstattungen in Höhe von 0,50 US-Dollar.

Abgesehen von den schwachen Ausgaben und den durch die Zollinflation bedingten Gewinnen waren die Umsätze von Target im dritten Quartal die besten seit fünf Jahren und liefern den Beleg dafür, dass die Sanierungsbemühungen des Unternehmens unter dem neuen CEO Michael Fiddelke an Fahrt gewinnen.

Unter Einbeziehung des wichtigen Weihnachtsquartals hat Target seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben und erwartet nun ein Umsatzplus von 6 Prozent gegenüber der vorherigen Schätzung von 5 Prozent. Dies entspricht einem Umsatz von 111 Milliarden US-Dollar gegenüber der Prognose von 110,3 Milliarden US-Dollar.

Target erwartet zudem einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 10,65 und 11,40 US-Dollar, verglichen mit der vorherigen Prognose von 9,90 bis 10,90 US-Dollar.

Auch die Aktie hat sich nach den Verkaufskaskaden aus der jüngeren Vergangenheit deutlich erholt und den Turnaround erfolgreich gemeistert. Auf Jahressicht sind die Anteilsscheine von Target um gut 80 Prozent gestiegen.

Fazit

Auch in einem schwachen Konsumumfeld kann sich Target behaupten und seine Prognose für das laufende Jahr anheben. Attraktiv ist dabei auch die Dividendenrendite über 2,9 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Target Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 150EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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