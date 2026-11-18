Der Kursverlauf in den vergangenen 30 Jahren zeigt, warum. Die TJX-Aktie kletterte in diesem Zeitraum um 10.192 Prozent. Werden Ausschüttungen mitberücksichtigt, ergibt sich eine Gesamtrendite von 14.306 Prozent, das schlägt den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+1.595 Prozent) um Längen.

Für langfristigen Börsenerfolg braucht es nicht zwingend ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell oder ein technologisch besonders anspruchsvolles Produkt. Das beweist seit vielen Jahren der US-Einzelhändler TJX , der dank einer hohen Ausführungsqualität und konstantem Gewinn- und Dividendenwachstum zu den sogenannten Compoundern gehört – also "Reichmacher-Aktien" beziehungsweise "Aktien für die Ewigkeit".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dabei ist das Geschäftsmodell denkbar einfach. TJX kauft Altwarenbestände anderer Bekleidungs- und Ausstattungshändler auf und bietet diese mit Rabatt in seinen eigenen Filialen an. Mit seiner Tochter TK Maxx ist das Unternehmen längst auch im deutschsprachigen Raum und Europa vertreten.

TJX profitiert von der Lebenshaltungskostenkrise

Angesichts hoher Lebenshaltungskosten profitiert das Unternehmen von klammen Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich ungeachtet leerer Geldbeutel neu einkleiden oder ausstatten wollen. Das hat TJX in den vergangenen Jahren anhaltend großen Kundenzuspruch beschert. Auch im vergangenen Quartal sind die Geschäfte ordentlich gelaufen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 5,5 Prozent auf 15,95 Milliarden US-Dollar zu, womit die Erwartungen um 100 Millionen US-Dollar geschlagen wurden. Die flächenbereinigten Erlöse kletterten um 4 Prozent und damit etwas schneller als vom Unternehmen selbst erwartet. Verantwortlich hierfür war vor allem ein starkes Auslandsgeschäft. In Kanada legten die flächenbereinigten Umsätze um 6 Prozent, in Australien und Europa sogar um 8 Prozent zu.

Nettogewinn klettert um 7 Prozent

Auf der Ertragsseite blieb eine Überraschung aus. TJX lieferte mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,34 US-Dollar genau den erwarteten Wert. Das entspricht gegenüber dem Vorjahreszeitraum einer Steigerung um 6 Cent.

Insgesamt erzielte der Konzern einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 1,543 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,442 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr (+7,0 Prozent). Der operative Cashflow lag bei 1,7 Milliarden US-Dollar, was dazu führte, dass TJX das Quartal trotz beschleunigter Aktienrückkäufe mit einem kaum veränderten Cash-Bestand von 4,6 Milliarden US-Dollar beenden konnte.

Geschäftsausblick stellt Investoren zufrieden

Für das kommende Quartal rechnet TJX mit einem Anstieg der flächenbereinigten Erlöse um 2 bis 3 Prozent. Damit stapelt das Unternehmen erneut tief, um gegebenenfalls erneut mit übertroffenen Erwartungen glänzen zu können. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird auf 1,42 bis 1,45 US-Dollar und damit etwas höher liegen als im vergangenen Jahr.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 wird mit einem Wachstum bei den flächenbereinigten Umsätzen um 4 Prozent gerechnet, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 5,17 bis 5,20 US-Dollar belaufen gegenüber 4,04 US-Dollar im vergangenen Jahr.

Zweistellige Kursgewinne, Aktie gelingt Kaufsignal

In den vergangenen Wochen hatte die Aktie mit einer kräftigen Korrektur zu kämpfen, nachdem die im August noch vorgestellten Quartalszahlen nicht zu überzeugen wussten. Dank knapp zweistelliger Kursgewinne am Mittwoch hellt sich die charttechnische Ausgangslage der TJX-Aktie jedoch schlagartig wieder auf.

Das Papier konnte die 50-Tage-Linie bei rund 136,00 US per Gap-Up überwinden. Das bedeutet ein starkes prozyklisches Kaufsignal. Dabei gelingt dem Relative-Stärke-Index der Wechsel in den Stärke-Bereich, während der Trendstärkeindikator MACD vor einem Vorzeichenwechsel steht und damit einen neuen Aufwärtstrend der Aktie anzeigen könnte.

Für eine dauerhafte Trendwende muss allerdings noch die 200-Tage-Linie bei rund 150 US-Dollar überwunden werden. Diese hatte TJX Anfang August unterschritten.

Fazit: Da geht auch jetzt noch was!

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung war eine Korrektur nach dem Anstieg der Aktie auf rund 170 US-Dollar nötig geworden, denn damit war die Kurs- der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt. Nach dem scharfen Einbruch hat sich das relativiert. Auf Basis aktueller Schätzungen ist TJX für das laufende Geschäftsjahr mit einem KGV von 24,8 bewertet, das liegt unter dem 5-Jahres-Mittel von knapp 26 und suggeriert Aufwärtspotenzial.

Von Analystinnen und Analysten, welche die Aktie mit 13 von insgesamt 23 Nennungen überwiegend zum Kaufen empfehlen, wird der faire Wert auf 165,40 US-Dollar veranschlagt. Das impliziert selbst nach den zweistelligen Kursgewinnen vom Mittwoch eine Upside von knapp 16 Prozent. Langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger greifen zu!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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