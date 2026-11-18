Die vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) akkreditierte Lösung ist zum Start des MiKaDiv-Meldeverfahrens im Januar 2027 einsatzbereit und automatisiert die Aktionärsidentifikation, den Datenabgleich und die Übermittlung der Meldungen.

FRANKFURT AM MAIN, DE / ACCESS Newswire / November 18, 2026 / Proxymity, die digitale Plattform für Investorenkommunikation, wird seine MiKaDiv-Compliance-Lösung im Januar 2027 mit Inkrafttreten der neuen deutschen Vorschriften zur Dividendenmeldung einführen. Damit steht deutschen Emittenten eine zentrale Plattform zur Verfügung, über die sie ihre neuen Meldepflichten gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfüllen können.

Ab dem 1. Januar 2027 müssen börsennotierte deutsche Unternehmen bei Dividendenausschüttungen zusätzlich Angaben zu ihren Aktionären an das BZSt übermitteln.

Mit der Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (SRD II) in § 67d des Aktiengesetzes (AktG) erhielten Emittenten 2020 das Recht, ihre Aktionäre zu identifizieren. Das gilt auch für ausländische Anleger, deren Aktien über Nominee-Konten verwahrt werden. Mit MiKaDiv wird die Aktionärsidentifikation nun verpflichtend. Die ersten Meldungen werden zu Beginn der Hauptversammlungssaison 2027 erwartet, wenn die Emittenten die Zustimmung zur Dividendenausschüttung einholen.

Proxymity ist der führende Anbieter für Aktionärsidentifikation bei deutschen Emittenten und bearbeitet mehr als 40 % aller Anfragen am Markt, darunter Anfragen von 50 % der DAX-40-Unternehmen.

Die MiKaDiv-Lösung von Proxymity übernimmt die Abwicklung des Meldeverfahrens für Emittenten. Sie erfasst die Rückmeldungen zur Aktionärsidentifikation von den einzelnen Intermediären, gleicht die Daten miteinander ab und erstellt einen konsolidierten Bericht zur Übermittlung. Dieser Abgleich stärkt das Vertrauen der Emittenten in die Richtigkeit ihrer Daten. Über ein zentrales Portal lässt sich der Bearbeitungsfortschritt in Echtzeit verfolgen. Die Lösung greift auf das bestehende Netzwerk von Proxymity zurück, das im Rahmen von SRD II aufgebaut wurde und mehr als 4.000 Intermediäre sowie über 10 Millionen unterschiedliche Anleger umfasst.

Proxymity hat die Tests mit dem BZSt abgeschlossen und arbeitet bereits mit Emittenten zusammen, um sie auf den ersten Meldezyklus vorzubereiten.

Über Proxymity

Proxymity ist die führende digitale Plattform für Investorenkommunikation und verbindet Emittenten, Intermediäre und Anleger in Echtzeit. Dadurch verbessert sie die Transparenz, Effizienz und Genauigkeit der Prozesse zur Stimmrechtsausübung und Aktionärskommunikation.

Durch die Modernisierung fragmentierter und veralteter Prozesse ermöglicht Proxymity den sicheren Austausch von Informationen zu Hauptversammlungen und Aktionären. Dies stärkt die Integrität und Wirksamkeit von Abstimmungs- und Offenlegungsverfahren.

Auf Basis einer hochskalierbaren Technologie bietet Proxymity Original-Tagesordnungen („Golden Source"), eine durchgängige Bestätigung der Stimmabgabe und eine vereinfachte Aktionärsidentifikation. Dadurch erhalten die Beteiligten entlang der gesamten Verwahrkette mehr Transparenz und Kontrolle.

Proxymity ist weltweit in mehr als 105 Märkten tätig und erfüllt die jeweils geltenden regulatorischen Anforderungen. Das Unternehmen ist zudem international für seine Innovationskraft und herausragenden Leistungen in der Investorenkommunikation und Finanztechnologie anerkannt.

Hinter Proxymity steht ein Konsortium führender Finanzinstitute, darunter acht der zehn weltweit größten Global Custodians, die zusammen Vermögenswerte von mehr als 290 Billionen US-Dollar verwahren. Zum Konsortium gehören BNP Paribas, BNY, Citi, Computershare, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Euroclear, HSBC, J.P. Morgan, State Street und Mitsubishi UFJ Financial Group.

Weitere Informationen unter proxymity.io.

Pressekontakt:

Sapience Communications:

Richard Morgan Evans / Lauren Samhoun

0203 327 8422 | proxymity@sapiencecomms.co.uk

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