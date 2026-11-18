TORONTO und NEW YORK, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, ein Veeva Gold Product Partner, gab heute bekannt, dass CxZone, seine KI-basierte Rollenspiellösung für Außendienstmitarbeiter im Bereich Life Sciences, ab sofort innerhalb von Veeva Vault CRM über X-Pages verfügbar ist. Pharma-Vertriebsmitarbeiter und Medical Science Liaisons (MSLs) können jetzt eine KI-simulierte Übungssitzung von denselben Vault CRM-Bildschirmen aus öffnen, auf denen sie Konten überprüfen und Anrufe planen. Sie können die Gespräche, die sie mit den medizinischen Fachkräften (HCPs) führen werden, vor Beginn jedes Treffens proben. CxZone ist die erste KI-Rollenspiel -Lösung eines Veeva -Produktpartners, die über X-Pages erhältlich ist.

Vertriebsmitarbeiter und MSLs können ACTO CxZone mit einem Klick von ihren Planungsbildschirmen aus starten, mit einem HCP -Avatar üben, der auf MLR-genehmigten Veeva Vault-Inhalten basiert, und sofortiges Feedback erhalten, um ihre Konversation zu verbessern

"ACTO CxZone passt zu der Art und Weise, wie Außendienstmitarbeiter bereits arbeiten", sagte Kumar Erramilli, Mitbegründer und Chief Technology Officer von ACTO. „Durch die Integration von CxZone mit Veeva Vault CRM über X-Pages können Vertriebsmitarbeiter und MSLs das bevorstehende Gespräch mit HCP simulieren, ihre Botschaften schärfen, sich auf schwierige Fragen vorbereiten und ihre Präsentation verfeinern, sodass sie bereit sind, sofort einen Mehrwert zu bieten."

Die Außendienstmitarbeiter werden in der Regel in geplanten Sitzungen oder auf separaten Lernplattformen auf HCP -Gespräche vorbereitet. Wenn ein Meeting ansteht, bereiten sich die Mitarbeiter in ihrem CRM vor, indem sie Notizen, Erkenntnisse und genehmigte Inhalte durchgehen. Traditionell bedeutet das Üben des Gesprächs selbst einen Systemwechsel, daher proben Außendienstmitarbeiter selten im Arbeitsalltag, bevor sie neue klinische Erkenntnisse besprechen oder schwierige Einwände behandeln.

Mit Vault CRM X-Pages können Unternehmen der Life-Sciences-Branche benutzerdefinierte Bildschirme, Workflows und app-ähnliche Funktionen in Vault CRM integrieren, sodass Vertriebsmitarbeiter und Medical Science Liaisons die benötigten Einblicke und Tools an einem Ort finden. Die speziell für die besonderen Bedürfnisse der Biowissenschaften entwickelte CxZone bietet zusätzliche Übungsmöglichkeiten für diesen Arbeitsbereich. Mit CxZone in X-Pages können reps und MSLs Folgendes tun: