Die Favoriten an der Börse verschieben sich. Während viele Aktien aus dem KI-Umfeld nach ihrer rasanten Rally inzwischen hoch bewertet sind, finden sich gerade unter deutschen Industrie-Nebenwerten Unternehmen, die operativ wieder aufwärts tendieren und dennoch mit moderaten Multiplikatoren gehandelt werden. Kommt die bislang nur zögerliche Konjunkturbelebung stärker in Gang, könnte diese Kombination zunehmend Anleger anlocken.

Das Paradebeispiel der Rally deutscher KI-Profiteure ist Aixtron. Die Aussichten auf einen Auftragsboom durch KI-induzierte Investitionen haben im Frühjahr zu einer Vervielfachung der Aktie geführt. Inzwischen ist der Auftragsboom tatsächlich eingetreten, aber die Aktie notiert knapp 50 Prozent unter dem Jahreshoch und tut sich schwer mit einer Trendwende. Neben der Sorge, dass der KI-Boom wegen hoher Fremdfinanzierungen abrupt enden könnte, belastet die Bewertung: Bei einem Kurs von 32,50 Euro beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aixtron für das laufende Jahr nach aktueller Durchschnittsschätzung der Analysten knapp 45. Da ist eine Menge Zukunftshoffnung eingepreist.

Enormer Hebel

Ganz anders sieht es bei Nebenwerten aus dem Industriesektor aus. Deren KGV liegt derzeit oftmals bei sehr niedrigen zweistelligen oder sogar einstelligen Werten. Das ist auf die Stagnation im Sektor in den letzten Jahren zurückzuführen. Aber die Unternehmen haben darauf reagiert, die Prozesse weiter auf Effizienz getrimmt und oftmals bereits den Weg zurück zum Gewinnwachstum gefunden. Kommen nun noch stärkere konjunkturelle Impulse hinzu – und die Frühindikatoren für die deutsche Wirtschaft sehen weiter durchaus verheißungsvoll aus – könnte das einen deutlichen Hebeleffekt auf die Gewinne auslösen – und damit potenziell auch auf die Aktienkurse.

Industriewerte mit erheblichem Nachholpotenzial

Zu den interessantesten Kandidaten zählt GESCO. Nach schwierigen Jahren ist das Ergebnis der auf industrielle Hidden Champions spezialisierten Mittelstandsholding schon wieder auf Erholungskurs. Nachdem es sich 2025 von 4,4 auf knapp 10 Mio. Euro mehr als verdoppelt hat, ist für die laufende Periode ein weiterer Anstieg um 50 bis 100 Prozent anvisiert. Und nach neun Monaten und einem Gewinnanstieg um rund 30 Prozent wurde diese Prognose bestätigt, da im Projektgeschäft ein sehr starkes Schlussquartal zu erwarten ist. Analysten erwarten derzeit im Durchschnitt einen Gewinn für 2026 von 16,4 Mio. Euro, schon daraus ergibt sich bei einem Kurs von 13,90 Euro nur ein KGV von 8,6. Für das nächste Jahr unterstellen die Experten eine Fortsetzung des Trends mit einem Gewinnanstieg auf 21,4 Mio. Euro, der das KGV auf 6,7 drücken würde. Kommt es so, sollte die Aktie aus unserer Sicht definitiv auf einem ganz anderen Niveau stehen.