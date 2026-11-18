Johannesburg, 18. November 2026 / RIW-Press / Im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen des Konzerns, die Bruttoverschuldung zu reduzieren, teilt Sibanye-Stillwater ( https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stil ... ) (Ticker JSE und A2X: SSW sowie NYSE: SBSW) mit, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Stillwater Mining Company (der „Emittent“), heute, am 18. November 2026, ihre Option auf ihre im Jahr 2028 fälligen Wandelanleihen im Nennwert von 500.000.000 US-Dollar mit einem Zinssatz von 4,250 Prozent (ISIN: XS2725834043) (die „Anleihen“) gemäß den Bedingungen der Anleihen (die „Bedingungen“) ausgeübt hat, um alle ausstehenden Anleihen am 21. Dezember 2026 (das „optionale Rückzahlungsdatum“) zum Nennwert zuzüglich der bis zum optionalen Rückzahlungsdatum (ausschließlich dieses Datums) aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen zurückzuzahlen.

Jeder Inhaber der ausstehenden Anleihen (der „Anleihegläubiger“) ist gemäß den Bestimmungen der Bedingungen berechtigt, sein Recht zur Umwandlung der Anleihen in Stammaktien der Gesellschaft („Stammaktien“) auszuüben (das „Umwandlungsrecht“). Sofern alle Anleihegläubiger ihre Wandlungsrechte ausüben, führt dies zur Ausgabe von bis zu 398.946.781 Stammaktien, wie zuvor von den Aktionären von Sibanye-Stillwater am 28. Mai 2024 genehmigt. Der letzte Tag, an dem die Anleihegläubiger ihre Wandlungsrechte ausüben können, ist der 11. Dezember 2026. Alle Anleihen, für die keine Wandlungsrechte ausgeübt werden, werden vom Emittenten am optionalen Rückzahlungstag aus seinen verfügbaren Barmitteln zurückgezahlt.

Bekanntmachung gemäß § 45

Wie oben erwähnt, sind die Anleihegläubiger berechtigt, ihre Wandlungsrechte gemäß den Bedingungen auszuüben.

Dementsprechend fungiert die Gesellschaft als Bürge in Bezug auf die Wandlung und Begleichung der Anleihen durch den Emittenten und hat sich verpflichtet, ihre Aktien zur Erfüllung der Verpflichtungen des Emittenten gemäß den Bedingungen zu liefern. Um dies zu ermöglichen, hat die Gesellschaft mit dem Emittenten einen Darlehensvertrag abgeschlossen, gemäß dessen Bestimmungen die Gesellschaft alle Aktien liefern wird, die zur Begleichung eines Wandlungsereignisses im Rahmen der Anleihen erforderlich sind (der „Darlehensvertrag“).