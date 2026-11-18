Goldman senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Goldman senkt Nemetschek-Kursziel von 100 auf 90 Euro
- Die Buy-Einstufung für Nemetschek bleibt bestehen
- Baumanagement läuft rund, im Design fehlt noch Klarheit
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstagabend an den Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten an. Im Bereich Baumanagement laufe es weiter rund, im Design-Geschäft Planung und Entwurf warte er auf mehr Klarheit, schrieb der Experte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 22:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 59,00 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 14:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +21,42 %/+90,81 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 90 Euro
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Community Beiträge zu Nemetschek - 645290 - DE0006452907
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Hängt vielleicht auch mit dem selsamen Geschäftsgebaren gegenüber seinen Software-Kunden zusammen.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSykwv2Aj80zc6dQuJmHXbkuLs-gpB6FobIiQ&usqp=CAU
💡
Nach meinem Ausstieg bei Qiagen, habe ich nun einen Teil des Geldes in Nemetschek Aktien investiert.
Die AG gefällt mir eigentlich schon lange recht gut, aber irgendwie hat es immer nicht gepaßt.
Das Management macht seit Jahren einen guten Job, der Free Cashflow bewegt sich seit Jahren auf hohem Niveau und für mich ist der sog. Burggraben zumindest akzeptabel groß.
Ein wichtiger Trigger ist für mich sicherlich der Kauf von HCSS. Zwar muß sich wie immer erst zeigen, ob der Kauf wirklich so gut war, aber ich bin aufgrund der bisherigen Leistungen des Managements durchaus zuversichtlich, daß sich der Erwerb in den nächsten Jahren durch Umsatz- und Ertragszuwächse auszahlen wird.
Der indirekte Einstieg von Thoma Bravo kann auch nicht schaden. Sie werden in ihrem eigenen Interesse darauf schauen, daß Nemetschek in dem betreffenden Segment effizient vorgeht und entsprechend Druck machen. Vielleicht kommt ja auch mittel- bis langfristig ein entsprechendes IPO, was dem Nemetschekaktionär ein paar Euros in die Kassen spielen könnte.