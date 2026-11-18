Nach meinem Ausstieg bei Qiagen, habe ich nun einen Teil des Geldes in Nemetschek Aktien investiert.

Die AG gefällt mir eigentlich schon lange recht gut, aber irgendwie hat es immer nicht gepaßt.

Das Management macht seit Jahren einen guten Job, der Free Cashflow bewegt sich seit Jahren auf hohem Niveau und für mich ist der sog. Burggraben zumindest akzeptabel groß.

Ein wichtiger Trigger ist für mich sicherlich der Kauf von HCSS. Zwar muß sich wie immer erst zeigen, ob der Kauf wirklich so gut war, aber ich bin aufgrund der bisherigen Leistungen des Managements durchaus zuversichtlich, daß sich der Erwerb in den nächsten Jahren durch Umsatz- und Ertragszuwächse auszahlen wird.

Der indirekte Einstieg von Thoma Bravo kann auch nicht schaden. Sie werden in ihrem eigenen Interesse darauf schauen, daß Nemetschek in dem betreffenden Segment effizient vorgeht und entsprechend Druck machen. Vielleicht kommt ja auch mittel- bis langfristig ein entsprechendes IPO, was dem Nemetschekaktionär ein paar Euros in die Kassen spielen könnte.

Historisch ist die Aktie durch die KI-Angst relativ gesehen von den Kennzahlen moderat bewertet. Mittelfristig sehe ich die KI bei Nemetscheck eher als positiven Treiber, langfristig würde ich mir noch kein Urteil zutrauen.