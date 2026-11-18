Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von ASTA Energy Solutions Verluste von -13,56 % hinnehmen.

Berenberg hält nach den Zahlen zum dritten Quartal an der Kaufempfehlung für ASTA Energy Solutions fest und bewertet die Ergebnisse als solide. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar. Die Aktie entwickelt sich deutlich schwächer als der SDAX, der um 0,03 % nachgibt.

Auf Wochensicht hat die ASTA Energy Solutions Aktie damit -10,53 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,56 %.

Während ASTA Energy Solutions deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %.

Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 651,15 Mio.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,63 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -0,73 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +0,60 %.

ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,53 % 1 Monat -13,56 % 3 Monate -13,56 %

Stand: 18.11.2026, 15:00 Uhr

BERENBERG stuft Asta Energy Solutions auf 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asta nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen wertete diese am Dienstag als solide. Die Pessimisten am Markt könnten auf einen …

Lohnt sich ein Investment in die ASTA Energy Solutions Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der ASTA Energy Solutions Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ASTA Energy Solutions Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.