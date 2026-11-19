Doch ausgerechnet beim größten Profiteur des KI-Booms wächst die Unsicherheit. Eine überraschende Führungskrise hat Nvidia erschüttert. Seit ihrem Oktoberhoch hat die Aktie rund ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Trotz glänzender Geschäftszahlen müssen Anleger nun abwägen, wie schwer die Turbulenzen an der Konzernspitze wiegen.

Die jüngsten Quartalszahlen von Nvidia liefern eine klare Botschaft: Der KI-Boom läuft weiterhin auf Hochtouren. Der Chipgigant hat seinen Umsatz im dritten Geschäftsquartal auf 115,8 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt und mit einem überraschend starken Ausblick unterstrichen, dass die Investitionen in künstliche Intelligenz ungebremst weitergehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Die gute Nachricht: Wer vom anhaltenden KI-Boom profitieren will, muss nicht zwangsläufig auf Nvidia setzen. Denn die milliardenschweren Investitionen in neue Rechenzentren und leistungsfähigere Chips bescheren auch zahlreichen Zulieferern volle Auftragsbücher.

Besonders interessant sind drei bislang wenig beachtete Halbleiterspezialisten. Sie verdienen an der Herstellung, Qualitätskontrolle und Stromversorgung moderner KI-Chips. Ihre Umsätze wachsen rasant, die Geschäftsaussichten für 2027 sind vielversprechend – und ihre Aktien sind teilweise überraschend günstig bewertet.

Onto Innovation: 88 Prozent Umsatzplus und volle Auftragsbücher

Der US-amerikanische Halbleiterausrüster Onto Innovation zählt zu den Spezialisten für die Qualitätskontrolle bei der Chipproduktion. Das Unternehmen entwickelt Inspektions- und Messsysteme, die winzige Fertigungsfehler erkennen und Produktionsprozesse optimieren.

Gerade bei modernen KI-Chips gewinnt diese Technik an Bedeutung. Prozessoren bestehen zunehmend aus mehreren miteinander verbundenen Chipbausteinen. Hinzu kommen hochentwickelte Speicherlösungen wie High Bandwidth Memory (HBM). Je komplexer die Konstruktion, desto größer ist das Risiko kostspieliger Produktionsfehler.

Für Onto entsteht daraus ein wachsender Absatzmarkt.

Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, wie stark die Nachfrage bereits ist. Im dritten Quartal 2026 kletterte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 87,8 Prozent auf 409,7 Millionen US-Dollar. Der Auftragsbestand überschritt gleichzeitig die Marke von 1,3 Milliarden US-Dollar.

Besonders gefragt ist die Inspektionsplattform Dragonfly G5, die unter anderem bei fortschrittlichen Chipverpackungsverfahren zum Einsatz kommt. Für 2027 hat Onto bereits Aufträge für diese Plattform erhalten, deren Volumen nach Angaben des Managements dem Doppelten des erwarteten Dragonfly-G5-Umsatzes von 2026 entspricht.

Auch kurzfristig rechnet der Konzern mit einem anhaltend hohen Wachstumstempo. Für das Schlussquartal prognostiziert Onto Erlöse zwischen 430 und 450 Millionen US-Dollar. Im Gesamtjahr soll der Umsatz um mehr als 45 Prozent zulegen.

Ist die Aktie noch günstig?

Der enorme Umsatzsprung hat allerdings einen wichtigen Hintergrund: Die Übernahme von Semilab USA hat erheblich zum Wachstum beigetragen. Nicht der gesamte Anstieg stammt also aus dem bestehenden Geschäft.

Auch die Bilanz verdient einen genaueren Blick. Ende September verfügte Onto über liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere von rund 1,25 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig standen Wandelanleihen von etwa 1,47 Milliarden US-Dollar aus.

Hinzu kommt eine Beteiligung von 27 Prozent am japanischen Technologieunternehmen Rigaku, die das ausgewiesene Ergebnis beeinflussen kann. An der Börse wurde Onto Innovation auf Grundlage des Schlusskurses vom 13. November mit dem 15,8-Fachen des für 2027 erwarteten bereinigten Gewinns bewertet.

Angesichts der hohen Wachstumsraten erscheint diese Bewertung nicht überzogen. Allerdings muss Onto beweisen, dass sich das starke Auftragspolster in nachhaltige Gewinne verwandeln lässt. Auch die Integration der übernommenen Geschäftsbereiche bleibt eine Herausforderung.

Camtek: Dieser KI-Spezialist peilt 800 Millionen US-Dollar Umsatz an

Noch stärker auf die technische Weiterentwicklung moderner Halbleiter konzentriert sich Camtek. Der israelische Konzern stellt ebenfalls Inspektions- und Messsysteme her, ist jedoch besonders stark im sogenannten Advanced Packaging positioniert.

Dabei werden mehrere Chipkomponenten zu leistungsfähigen Gesamtsystemen verbunden. Diese Technologie ist gerade für KI-Beschleuniger und HBM-Speicher entscheidend.

Für Camtek entwickelt sich daraus ein lukratives Geschäft. Rund 80 Prozent des Umsatzes entfielen im dritten Quartal auf Advanced-Packaging-Anwendungen. Ein Großteil der entsprechenden Nachfrage steht im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.

Die Geschäftszahlen unterstreichen den Boom. Mit 161,3 Millionen US-Dollar erreichte der Quartalsumsatz einen neuen Rekord. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 28 Prozent.

Noch eindrucksvoller ist die Entwicklung bei den Bestellungen: Seit Jahresbeginn hat Camtek Aufträge im Umfang von mehr als 800 Millionen US-Dollar eingesammelt. Einige Kunden haben sich bereits Lieferkapazitäten für 2027 gesichert. Im Schlussquartal erwartet das Unternehmen einen weiteren Umsatzanstieg auf rund 180 Millionen US-Dollar.

Für 2027 stellt das Management erstmals Erlöse von mehr als 800 Millionen US-Dollar in Aussicht. Gemessen an den Erwartungen für 2026 würde dies einem Wachstum von etwa 35 Prozent entsprechen.

Wichtige Wachstumstreiber sind die Inspektionsplattformen Eagle G5 und Hawk. Zusammen erwirtschaften diese neueren Systeme inzwischen mehr als die Hälfte des Umsatzes mit Camteks Anlagen.

Ein erhebliches Risiko lauert in China

Die beeindruckenden Wachstumszahlen haben allerdings eine Schwachstelle: Camtek ist stark vom chinesischen Markt abhängig. Im Jahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen dort 49 Prozent seines Umsatzes. Neue Exportbeschränkungen oder eine Verschärfung der geopolitischen Spannungen könnten das Geschäft daher empfindlich treffen.

Zudem gelang es Camtek zuletzt nicht, das hohe Umsatzwachstum vollständig in steigende Margen umzusetzen. Sowohl die bereinigte Bruttomarge als auch die bereinigte operative Marge gingen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr leicht zurück.

Auch die Bewertung verlangt Aufmerksamkeit. Beim Schlusskurs vom 13. November lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der für 2027 erwarteten bereinigten Gewinne bei rund 19,8. Damit ist Camtek teurer als Onto Innovation. Das Unternehmen bietet zwar hervorragende Wachstumsperspektiven, muss die ambitionierten Erwartungen allerdings erst erfüllen.

Advanced Energy Industries: Der doppelte KI-Profiteur

Während Onto Innovation und Camtek vor allem bei der Qualitätskontrolle von Chips verdienen, setzt Advanced Energy Industries an einer anderen Stelle der Wertschöpfungskette an.

Der US-Konzern entwickelt hochpräzise Stromversorgungs-, Umwandlungs- und Steuerungstechnologien. Diese werden unter anderem bei der Herstellung von Halbleitern benötigt, beispielsweise bei der Bearbeitung von Siliziumwafern.

Doch das Unternehmen besitzt einen zusätzlichen Trumpf: Advanced Energy liefert auch Stromversorgungssysteme für Server und Rechenzentren. Damit profitiert der Konzern gleich zweimal vom KI-Investitionsboom – bei der Produktion der Chips und beim anschließenden Ausbau der Infrastruktur, in der diese eingesetzt werden.

Diese Doppelstrategie zahlt sich zunehmend aus.

Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz im Geschäft mit Halbleiterausrüstung um 63,9 Prozent auf 322,2 Millionen US-Dollar. Noch dazu legten die Erlöse aus dem Bereich Rechenzentrums- und Computertechnik um 49,3 Prozent auf 256,2 Millionen US-Dollar zu.

Beide Geschäftsbereiche steuerten zusammen rund 83 Prozent zum gesamten Quartalsumsatz bei. Dieser erhöhte sich um 50,3 Prozent auf 696,4 Millionen US-Dollar.

Für das vierte Quartal prognostiziert Advanced Energy Erlöse zwischen 710 und 760 Millionen US-Dollar. Im Gesamtjahr 2026 soll der Umsatz um rund 40 Prozent steigen.

Das Management sieht auch für 2027 beträchtliches Wachstumspotenzial und hat einen möglichen Umsatzzuwachs von etwa 30 Prozent in Aussicht gestellt. Dabei handelt es sich allerdings noch nicht um eine verbindliche Jahresprognose.

Die günstigste Aktie der drei Kandidaten?

Bei der Bewertung fällt Advanced Energy besonders auf. Ausgehend vom Aktienkurs des 13. November und den Analystenschätzungen für 2027 lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des bereinigten Gewinns lediglich bei 12,3.

Damit war Advanced Energy nach dieser Kennzahl günstiger bewertet als die beiden anderen vorgestellten Halbleiterspezialisten. Doch der niedrige Bewertungsmultiplikator hat einen möglichen Haken. Trotz des kräftigen Umsatzwachstums erwirtschaftete Advanced Energy in den ersten neun Monaten 2026 lediglich rund 27 Millionen US-Dollar freien Cashflow.

Der Ausbau der Produktionskapazitäten und der steigende Bedarf an Betriebskapital beanspruchen erhebliche finanzielle Mittel. Entscheidend wird deshalb sein, ob das Unternehmen seine steigenden Umsätze künftig in deutlich höhere freie Mittelzuflüsse umsetzen kann.

Drei KI-Profiteure im direkten Vergleich

Die wichtigsten Kennzahlen verdeutlichen, wie unterschiedlich die drei Unternehmen aufgestellt sind.

Mein Tipp: Drei KI-Profiteure, die Nvidia Konkurrenz machen könnten

Die jüngsten Nvidia-Zahlen zeigen: Der KI-Boom ist noch lange nicht vorbei. Doch Anleger müssen nicht ausschließlich auf die großen Chipentwickler setzen, um von den milliardenschweren Investitionen zu profitieren. Auch die Unternehmen, die moderne Halbleiter herstellen, kontrollieren und mit Strom versorgen, stehen vor aussichtsreichen Jahren.

Onto Innovation überzeugt mit dem stärksten Umsatzwachstum und prall gefüllten Auftragsbüchern. Camtek profitiert besonders vom steigenden Bedarf an hochentwickelten Chipverpackungen und erwartet 2027 einen weiteren kräftigen Umsatzsprung.

Advanced Energy Industries erscheint dagegen aus Bewertungssicht besonders interessant. Mit einem erwarteten bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,3 ist die Aktie die günstigste der drei Kandidaten. Zudem profitiert das Unternehmen gleich doppelt vom KI-Boom: durch die Halbleiterproduktion und den Ausbau der Rechenzentren.

Allerdings sind auch diese Aktien keine Selbstläufer. Hohe Wachstumserwartungen, geopolitische Risiken und mögliche Schwankungen der Investitionsausgaben können jederzeit für Rückschläge sorgen.

Für Anleger, die nach Alternativen zu Nvidia suchen, gehören Onto Innovation, Camtek und Advanced Energy Industries deshalb auf die Beobachtungsliste. Vor allem Advanced Energy könnte angesichts seiner vergleichsweise niedrigen Bewertung eine genauere Prüfung wert sein.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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Markus Weingran

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Seine Trading-Tipps gibt es täglich in der wallstreetONLINE Börsenlounge auf YouTube zu sehen. Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.Seine Trading-Tipps gibt es täglich in derauf YouTube zu sehen. Seineundfinden Sie auf seiner wallstreetONLINE Profilseite Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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