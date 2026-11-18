Goldpreis stürzt ab: Warum Anleger jetzt dennoch auf Goldminenaktien setzen
Gold: Bange machen gilt nicht!
Bei Gold reiht sich Hiobsbotschaft an Hiobsbotschaft. Der Rücksetzer unter die Marke von 3.860 US-Dollar öffnet die Falltür in Richtung 3.500 Dollar. Doch gerade jetzt könnten sich bei Goldminenaktien Chancen ergeben.
- Gold fällt unter 3.860 Dollar, 3.500 rückt näher
- Starker US-Dollar belastet Gold und Rohstoffpreise
- Centerra bietet Projekte, Rückkäufe und Dividende
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Aktuelle Goldpreisentwicklung: 3.860 US-Dollar haben nicht gehalten
Der Goldpreis hat die Marke von 3.860 US-Dollar durchschlagen. Die Abwärtsdynamik ist ungebrochen. Im Vergleich zur letzten Gold-Kommentierung hat sich die Lage damit noch einmal deutlich verschärft. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 3.500 US-Dollar sollte nun nicht mehr überraschen. Gold hat die Preisschwäche bekanntlich nicht exklusiv. Silber ringt um Stabilität, orientiert sich aber tendenziell in Richtung 40 US-Dollar. Selbst das bis zuletzt noch so stabile Kupfer kommt immer stärker unter die Räder. Der Würgegriff des US-Dollars zeigt Wirkung.
US-Dollar als maßgeblicher Belastungsfaktor
Der außerordentlich wichtige und aussagekräftige US-Dollar-Index verdeutlicht das Ausmaß der aktuellen US-Dollar-Stärke. Noch Anfang November korrigierte der Index auf knapp 101 Punkte, drehte dann aber nach oben ab. Mit dem Ausbruch über die 103 Punkte hat er ein starkes Kaufsignal ausgelöst – potenzielle Ziele liegen hier bei 104,5 Punkten und 106 Punkten. Nicht zuletzt die in der letzten Woche veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten machten dem Index Beine. In den USA wird heute noch das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung des FOMC der US-Notenbank veröffentlicht. Das könnte den US-Dollar weiter antreiben. In genau einer Woche gibt es zudem die aktuellen PCE-Daten für Oktober. Diese dürften von der Fed im Hinblick auf ihre nächste Sitzung am 8. und 9. Dezember genau analysiert werden. Kurzum: Kurzfristig ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass der US-Dollar nachlässt. Der Druck auf Gold dürfte zunächst entsprechend hoch bleiben.
Warum Anleger jetzt dennoch auf Goldminenaktien setzen
Bekanntlich liegt der Gewinn im Einkauf. Unter diesem Aspekt könnten die nächsten Tage und Wochen im Rohstoffsektor überaus interessant werden. Minenaktien stehen unter Druck. Selbst die Aktien fundamental starker Unternehmen leiden. Gestern wurde an dieser Stelle der kanadische Kupfer- und Goldproduzent Hudbay Minerals thematisiert. Heute geht es etwas tiefer in den Goldsektor. Während Barrick Mining, Newmont, Agnico Eagle Mines oder Kinross Gold den meisten Anlegern geläufig sein dürften, sieht es bei der kanadischen Centerra Gold ganz anders aus. Das Unternehmen respektive die Aktie fliegt etwas unter dem Radar. Dabei hat Centerra Gold einiges zu bieten.
Centerra Gold im Kurzportrait
Centerra Gold betreibt die beiden produzierenden Minen Mount Milligan in der kanadischen Provinz British Columbia und die türkische Goldmine Öksüt. Beide Minen gehören Centerra zu 100 Prozent. Während das Minenleben von Öksüt so langsam dem Ende entgegengeht, sofern es Centerra nicht gelingt, dieses wirtschaftlich zu verlängern, ist Mount Milligan ein Dauerläufer und dürfte dem Unternehmen bis mindestens 2045 Gold und Kupfer liefern.
Neben den beiden bereits produzierenden Minen befindet sich das weit fortgeschrittene Projekt Goldfield im US-Bundesstaat Nevada im Portfolio der Kanadier. Läuft alles nach Plan, könnte das Goldfield-Projekt bereits ab Ende 2028 zur Produktion beitragen. Der Minenplan ist zunächst nur auf 7 Jahre ausgelegt. In der Hochphase sollen bis zu 100.000 Unzen Gold die Mine verlassen. Die AISC werden mit etwa 1.400 US-Dollar je Unze erwartet. Centerra treibt den Aufbau aus den eigenen Finanzmitteln voran. Goldfield ist als kurzfristiger Wachstumstreiber zu sehen, der die Lücke zu den langfristig relevanten Projekten schließen soll. Mit dem Kemess-Projekt in British Columbia hat Centerra bereits ein vielversprechendes Langfrist-Asset in der Pipeline. Bis Kemess in die Produktion gehen wird, werden aber noch einige Jahre ins Land gehen. Zudem fährt Centerra Gold im US-Bundesstaat Idaho die Thompson-Creek-Molybdänmine hoch. Mit einer ersten Produktion ist Mitte 2027 zu rechnen.
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Ein Blick in die Bücher
Im 3. Quartal 2026 verzeichnete der Goldproduzent einen Umsatz in Höhe von 500,3 Mio. US-Dollar – ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der bereinigte Quartalsgewinn legte im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 71,8 Mio. US-Dollar zu. Der Freie Cashflow ging hingegen deutlich von 98,7 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2025 auf nunmehr 17,1 Mio. US-Dollar zurück. Hier machten sich unter anderem Ausgaben für das Goldfield-Projekt und die Thompson-Creek-Mine bemerkbar. Centerra Gold produzierte im September-Quartal 75.429 Unzen Gold und 12,773 Mio. lbs Kupfer. Die AISC betrugen auf Co-Produktbasis (es werden keine Gutschriften aus dem Verkauf von Beiprodukten berücksichtigt) 2.205 US-Dollar je Unze Gold und 3,32 US-Dollar je lb Kupfer.
Stärken und Schwächen
Centerra Gold besticht durch starke Fundamentaldaten. Das Unternehmen verfügte per Ende September 2026 noch über knapp 400 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Zudem kann der Goldproduzent noch eine bislang ungenutzte Kreditlinie in Höhe von 600 Mio. US-Dollar abrufen. Das versetzt Centerra in die Lage, die Projekte voranzutreiben, eine Quartalsdividende (akt. 0,07 CAD (!)) zu zahlen und ein ambitioniertes Aktienrückkaufprogramm zu stemmen. Das noch einmal verlängerte Aktienrückkaufprogramm ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich der Aktienkurs der Kanadier so stabil präsentierte bzw. präsentiert.
Es gibt natürlich auch die eine oder andere Schwäche. Ein großer Nachteil ist die umfangreiche Streamingvereinbarung mit Royal Gold in Bezug auf die Gold- und Kupferproduktion der Mount-Milligan-Mine. Royal Gold hat sich hier 35 Prozent der Gold- und 18,75 Prozent der Kupferproduktion zu extrem niedrigen Ankaufpreisen gesichert. Der Einfluss zeigt sich auch deutlich im Q3-Bericht. Während Centerra Gold den durchschnittlichen Goldpreis im 3. Quartal mit 4.262 US-Dollar angab, lag der realisierte Verkaufspreis bei 3.483 US-Dollar je Unze.
Fazit
Die Centerra-Gold-Aktie bewegte sich lange in einer Spanne von 30 CAD bis 34 CAD. Zuletzt setzte die Aktie auf die nächste relevante Unterstützung bei 28 CAD zurück. Das Abwärtspotenzial sollte aufgrund des robusten Aktienrückkaufprogramms begrenzt bleiben, dennoch ist eine Ausdehnung der Bewegung auf 26 CAD oder 24 CAD nicht auszuschließen. Spätestens in diesem Kursbereich sollten antizyklisch agierende Investoren genau hinsehen.
Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte
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