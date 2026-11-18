Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der außerordentlich wichtige und aussagekräftige US-Dollar-Index verdeutlicht das Ausmaß der aktuellen US-Dollar-Stärke. Noch Anfang November korrigierte der Index auf knapp 101 Punkte, drehte dann aber nach oben ab. Mit dem Ausbruch über die 103 Punkte hat er ein starkes Kaufsignal ausgelöst – potenzielle Ziele liegen hier bei 104,5 Punkten und 106 Punkten. Nicht zuletzt die in der letzten Woche veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten machten dem Index Beine. In den USA wird heute noch das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung des FOMC der US-Notenbank veröffentlicht. Das könnte den US-Dollar weiter antreiben. In genau einer Woche gibt es zudem die aktuellen PCE-Daten für Oktober. Diese dürften von der Fed im Hinblick auf ihre nächste Sitzung am 8. und 9. Dezember genau analysiert werden. Kurzum: Kurzfristig ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass der US-Dollar nachlässt. Der Druck auf Gold dürfte zunächst entsprechend hoch bleiben.

Warum Anleger jetzt dennoch auf Goldminenaktien setzen

Bekanntlich liegt der Gewinn im Einkauf. Unter diesem Aspekt könnten die nächsten Tage und Wochen im Rohstoffsektor überaus interessant werden. Minenaktien stehen unter Druck. Selbst die Aktien fundamental starker Unternehmen leiden. Gestern wurde an dieser Stelle der kanadische Kupfer- und Goldproduzent Hudbay Minerals thematisiert. Heute geht es etwas tiefer in den Goldsektor. Während Barrick Mining, Newmont, Agnico Eagle Mines oder Kinross Gold den meisten Anlegern geläufig sein dürften, sieht es bei der kanadischen Centerra Gold ganz anders aus. Das Unternehmen respektive die Aktie fliegt etwas unter dem Radar. Dabei hat Centerra Gold einiges zu bieten.

Centerra Gold im Kurzportrait

Centerra Gold betreibt die beiden produzierenden Minen Mount Milligan in der kanadischen Provinz British Columbia und die türkische Goldmine Öksüt. Beide Minen gehören Centerra zu 100 Prozent. Während das Minenleben von Öksüt so langsam dem Ende entgegengeht, sofern es Centerra nicht gelingt, dieses wirtschaftlich zu verlängern, ist Mount Milligan ein Dauerläufer und dürfte dem Unternehmen bis mindestens 2045 Gold und Kupfer liefern.

Neben den beiden bereits produzierenden Minen befindet sich das weit fortgeschrittene Projekt Goldfield im US-Bundesstaat Nevada im Portfolio der Kanadier. Läuft alles nach Plan, könnte das Goldfield-Projekt bereits ab Ende 2028 zur Produktion beitragen. Der Minenplan ist zunächst nur auf 7 Jahre ausgelegt. In der Hochphase sollen bis zu 100.000 Unzen Gold die Mine verlassen. Die AISC werden mit etwa 1.400 US-Dollar je Unze erwartet. Centerra treibt den Aufbau aus den eigenen Finanzmitteln voran. Goldfield ist als kurzfristiger Wachstumstreiber zu sehen, der die Lücke zu den langfristig relevanten Projekten schließen soll. Mit dem Kemess-Projekt in British Columbia hat Centerra bereits ein vielversprechendes Langfrist-Asset in der Pipeline. Bis Kemess in die Produktion gehen wird, werden aber noch einige Jahre ins Land gehen. Zudem fährt Centerra Gold im US-Bundesstaat Idaho die Thompson-Creek-Molybdänmine hoch. Mit einer ersten Produktion ist Mitte 2027 zu rechnen.

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Ein Blick in die Bücher

Im 3. Quartal 2026 verzeichnete der Goldproduzent einen Umsatz in Höhe von 500,3 Mio. US-Dollar – ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der bereinigte Quartalsgewinn legte im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 71,8 Mio. US-Dollar zu. Der Freie Cashflow ging hingegen deutlich von 98,7 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2025 auf nunmehr 17,1 Mio. US-Dollar zurück. Hier machten sich unter anderem Ausgaben für das Goldfield-Projekt und die Thompson-Creek-Mine bemerkbar. Centerra Gold produzierte im September-Quartal 75.429 Unzen Gold und 12,773 Mio. lbs Kupfer. Die AISC betrugen auf Co-Produktbasis (es werden keine Gutschriften aus dem Verkauf von Beiprodukten berücksichtigt) 2.205 US-Dollar je Unze Gold und 3,32 US-Dollar je lb Kupfer.

Stärken und Schwächen

Centerra Gold besticht durch starke Fundamentaldaten. Das Unternehmen verfügte per Ende September 2026 noch über knapp 400 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Zudem kann der Goldproduzent noch eine bislang ungenutzte Kreditlinie in Höhe von 600 Mio. US-Dollar abrufen. Das versetzt Centerra in die Lage, die Projekte voranzutreiben, eine Quartalsdividende (akt. 0,07 CAD (!)) zu zahlen und ein ambitioniertes Aktienrückkaufprogramm zu stemmen. Das noch einmal verlängerte Aktienrückkaufprogramm ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich der Aktienkurs der Kanadier so stabil präsentierte bzw. präsentiert.

Es gibt natürlich auch die eine oder andere Schwäche. Ein großer Nachteil ist die umfangreiche Streamingvereinbarung mit Royal Gold in Bezug auf die Gold- und Kupferproduktion der Mount-Milligan-Mine. Royal Gold hat sich hier 35 Prozent der Gold- und 18,75 Prozent der Kupferproduktion zu extrem niedrigen Ankaufpreisen gesichert. Der Einfluss zeigt sich auch deutlich im Q3-Bericht. Während Centerra Gold den durchschnittlichen Goldpreis im 3. Quartal mit 4.262 US-Dollar angab, lag der realisierte Verkaufspreis bei 3.483 US-Dollar je Unze.

Fazit

Die Centerra-Gold-Aktie bewegte sich lange in einer Spanne von 30 CAD bis 34 CAD. Zuletzt setzte die Aktie auf die nächste relevante Unterstützung bei 28 CAD zurück. Das Abwärtspotenzial sollte aufgrund des robusten Aktienrückkaufprogramms begrenzt bleiben, dennoch ist eine Ausdehnung der Bewegung auf 26 CAD oder 24 CAD nicht auszuschließen. Spätestens in diesem Kursbereich sollten antizyklisch agierende Investoren genau hinsehen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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Marcel Torney

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über 20 Jahren analysiert und kommentiert Marcel Torney für verschiedene Finanzpublikationen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Seinen Fokus richtete er dabei frühzeitig auf den Rohstoffbereich und hier vor allem auf Gold, Silber und Kupfer. Seine fundierten Analysen erstellt er unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten. Mit seiner Expertise im Bereich Rohstoffe und Edelmetalle verstärkt er das Team von wallstreetONLINE. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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