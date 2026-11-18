SAN FRANCISCO, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- AI Inspo gab heute die offizielle Markteinführung seines KI-gestützten Social-Media-Agenten für Kreative, Vermarkter und Unternehmen bekannt. Die Plattform vereint Social-Media-Strategie und kreative Content-Erstellung in einem einzigen Workflow – von der Account-Analyse und Trendermittlung bis hin zur Veröffentlichung und Leistungsüberprüfung.

Die Verwaltung mehrerer Accounts erfordert oft das Wechseln zwischen Planungstools, Kreativsoftware, Terminplanern und Analyse-Dashboards. AI Inspo verknüpft diese Aktivitäten, um repetitive Arbeiten zu reduzieren und Nutzern dabei zu helfen, Performance-Erkenntnisse in ihren nächsten Content-Plan einfließen zu lassen.

„AI Inspo wurde um die realen Bedürfnisse von Kreativen und Vermarktern herum entwickelt, die mehrere Konten auf verschiedenen Social-Media-Plattformen verwalten", sagte Dong Lin, CEO von QuVideo und Projektleiter von AI Inspo. „Durch die Zusammenführung von Forschung, Datenanalyse und Content-Erstellung wollen wir repetitive Aufgaben reduzieren und den Nutzern mehr Zeit geben, sich auf Strategie, fundierte Entscheidungsfindung und Kreativität zu konzentrieren."

Von der Trendanalyse bis zur Content-Erstellung

Der Agent beurteilt die Kontoperformance und empfiehlt die nächsten Schritte basierend auf den Zielen und dem Entwicklungsstand des jeweiligen Kontos. Es identifiziert relevante Trendthemen und wandelt sie in Content-Ideen um. Nutzer können eine virale Referenz auswählen und ihr eigenes Thema hinzufügen; AI Inspo passt das Format an und erstellt daraus sofort veröffentlichungsfertige Inhalte zu diesem Thema.

Leitfaden, der sich mit jedem Konto weiterentwickelt

Nach der Veröffentlichung können die Nutzer die Ergebnisse überprüfen, um ihre Themen und Formate zu verfeinern. Der Agent merkt sich, wie Benutzer ihre Konten verwalten und Inhalte erstellen, und passt die Empfehlungen an die sich ändernden Ziele und Arbeitsabläufe der Benutzer an. Bei neuen Accounts kann die Beratung darauf abzielen, eine inhaltliche Ausrichtung zu wählen und einen konsistenten Produktionsablauf zu etablieren. Mit zunehmender Reife der Kundenkonten können sich die Prioritäten hin zur Verfeinerung der Formate oder zur Verbesserung einer bestehenden Strategie verlagern. Der Kontext des Accounts hilft Nutzern bei der Entscheidung, welche Trends weitere kreative Anstrengungen verdienen.

Kontinuierliche Unterstützung für eine konsistente Content-Produktion

AI Inspo bietet außerdem fortlaufenden Benutzersupport und eine Discord-Community zum Austausch von Ideen und praktischen Anleitungen und unterstützt damit seine Mission, die Produktion hochwertiger Inhalte einfacher und kostengünstiger zu gestalten.

Der KI-gestützte Social-Media-Agent ist jetzt verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen AI Inspo Webseite.

Über KI-Inspiration

AI Inspo ist ein Flaggschiffprodukt von QuVideo, das personalisierte Social-Media-Strategie, Trendanalyse, Content-Erstellung, Veröffentlichung und Leistungsanalyse für Kreative, Vermarkter und Unternehmen vereint.

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