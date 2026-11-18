BENGALURU, Indien, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Biocon Limited (BSE: 532523) (NSE: BIOCON), ein weltweit tätiges innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) die Marktzulassung für Pebrilzo, Biocons Pertuzumab-Biosimilar, zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs in verschiedenen Krankheitsstadien in der Europäischen Union (EU) erteilt hat.

Das Pertuzumab-Biosimilar von Biocon ist das erste Biosimilar, das im Rahmen des neuen fokussierten klinischen Ansatzes der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine EU-Zulassung erhalten hat. Dieser Meilenstein folgt auf die positive Stellungnahme des Humanarzneimittelausschusses (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) vom 17. September 2026.1

Shreehas Tambe, CEO und Geschäftsführer von Biocon, sagte: „Die Zulassung unseres Pertuzumab-Biosimilars Pebrilzo durch die Europäische Kommission als erstes Biosimilar im Rahmen des neuen, fokussierten klinischen Ansatzes ist ein weiterer wichtiger regulatorischer Meilenstein für Biocon. Mit dieser Zulassung wird Pertuzumab zu unserem fünften onkologischen Biosimilar, das sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten zugelassen ist. Dies stärkt unser globales Onkologie-Portfolio und bekräftigt unser Engagement, Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs einen besseren Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen biologischen Therapien zu ermöglichen."

Informationen zum Wirkstoff:

Biocons Pertuzumab-Biosimilar, das als 420-mg-Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung zugelassen ist, ist ein Biosimilar-Arzneimittel. Der Wirkstoff ist Pertuzumab, ein monoklonaler Antikörper, der mit hoher Affinität und Spezifität an den humanen epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor 2 (HER2) bindet und so die Vermehrung von Tumorzellen hemmt, die HER2 überexprimieren.