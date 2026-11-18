DZ Bank belässt Deutsche Bank auf 'Kaufen' - Fairer Wert 36 Euro
ANALYSE-FLASH
- DZ Bank bestätigt Kaufempfehlung bei 36 Euro
- 15 Millionen interne Dokumente schaden dem Ruf
- Kein Systembruch, doch finanzieller Schaden möglich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Deutsche Bank beim fairen Aktienwert von 36 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Veröffentlichung von 15 Millionen internen Dokumenten durch verschiedene Medien sei ein massiver Reputationsschaden für die Deutsche Bank, schrieb Analyst Philipp Häßler am Mittwoch. Die Veröffentlichungen beträfen teils brisante Kundendaten. Zwar seien die Systeme der Bank nicht kompromittiert, ein finanzieller Schaden sei jedoch nicht auszuschließen, so der Experte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 30,16 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +24,55 %/+54,05 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
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Wen interessiert das? Wer bei 10€ eingestiegen ist hat nichts falsch gemacht. Dein seit Jahrzehnten anhaltende stumpfe immer wiederkehrende Gelaber interessiert keinen hier. Umme 10, Umme 20 , Umme 30. du weisst dass och bei unter 10€ eingestiegen bin - das war die Umme 10 deiner frühkindlichen Phase. Und selbst das interessiert keinen hier. In 5 Jahren Umme 50 mit Dividende reicht mir