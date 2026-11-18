Während Anlegerinnen und Anleger Technologie- und Energiewerte jagen, gehen Wasser- und Abfallaktien leer aus. Genau darin sieht Bertrand Lecourt, Fondsmanager bei J O Hambro, eine Chance. Unternehmen der Wassertechnik seien früher mit einem Aufschlag von 30 bis 40 Prozent zum Gesamtmarkt gehandelt worden. Inzwischen lägen sie rund 20 Prozent darunter. Dabei wüchsen die Gewinne der Branche weiter zweistellig. Eine solche Kluft habe er seit 15 bis 20 Jahren nicht gesehen.

50 € Anthropic Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 € als Willkommensgeschenk.

Hinter dem Optimismus stehen gewaltige Investitionen. Das weltweit in Wassersicherheit gesteckte Kapital von gut vier Billionen US-Dollar dürfte sich laut Lecourt binnen zehn Jahren auf 12,6 Billionen US-Dollar fast verdreifachen. Marode Leitungen, Dürren und veraltete Anlagen erzwingen neue Reservoirs und sparsamere Technik. Davon profitieren Hersteller von Pumpen und Ventilen. Zugleich stiegen die Wasserpreise 2025 weltweit um durchschnittlich 6,5 Prozent.

Müllabfuhr mit festen Einnahmen

Ähnlich stabil läuft das Geschäft mit dem Abfall. Je reicher ein Land, desto mehr Müll fällt an. Den Markt sieht Lecourt in zehn bis 15 Jahren bei fast 3,5 Billionen US-Dollar. Wer ein dichtes Entsorgungsnetz besitzt, kann steigende Kosten an Kundinnen und Kunden weitergeben.

Das zeigte zuletzt Waste Connections. Der Konzern habe höhere Dieselpreise über Zuschläge weitergereicht, so Lecourt. Im dritten Quartal übertraf er die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 1,58 US-Dollar, die Dividende um zehn Prozent.

Binnen eines Monats legte die Aktie fast 20 Prozent zu, zuletzt kostete sie rund 185 US-Dollar. Billig ist sie damit nicht. Anlegerinnen und Anleger zahlen laut Stockanalysis rund 31 US-Dollar für jeden US-Dollar erwarteten Gewinn, kaum weniger als im Fünfjahresschnitt. Der Abschlag betrifft vor allem die Wassertechnik.

Fazit

Für 2027 erhofft sich Lecourt Rückenwind von einer anziehenden Industrie und mehr Bautätigkeit. Den größten Schub verspräche eine Rotation weg von Technologie hin zu Firmen mit verlässlichen Erträgen. Ob sie kommt, ist offen.

Zudem setzt Lecourt auf nachlassenden Zinsdruck. Händler rechnen laut CME FedWatch jedoch mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. Zehnjährige Staatsanleihen bringen bereits mehr als fünf Prozent. Die Dividendenrendite der von Lecourt betrachteten Unternehmen liegt bei knapp drei Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Waste Connections Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 164,9EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Nicolas Ebert

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Nach einem Sprung ins kalte Wasser ist Nicolas Ebert mittlerweile gut vier Jahre für die Redaktion von wallstreetONLINE tätig. Der Berliner wühlt sich Tag für Tag durch den Börsendschungel, stets auf der Suche nach Themen, die Anleger brennend interessieren. Einen festen Platz im Team hat der studierte Politikwissenschaftler nicht zuletzt mit dem wO-Börsengeflüster eingenommen. Ein Format, mit dem er regelmäßig das Meinungsbild der wO-Community aus den hauseigenen Foren zu bestimmten Aktien-News wiedergibt. Darüber hinaus hält er unterstützend den Social-Media-Betrieb am Laufen. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"