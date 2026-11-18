Wasser- und Müllaktien klingen nicht so spannend, die Rendite schon
Vergessene Wachstumsbranchen
Die Börse feiert Technologie, doch zwei unscheinbare Branchen wachsen leise zweistellig. Ein Fondsmanager hält ihre Aktien für so unterbewertet wie seit Jahren nicht. Ein Faktor könnte ihm aber in die Quere kommen.
- Wasseraktien wachsen stark und sind unterbewertet
- Entsorger geben höhere Kosten weiter und bleiben stabil
- Höhere Zinsen könnten die erhoffte Rotation bremsen
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Während Anlegerinnen und Anleger Technologie- und Energiewerte jagen, gehen Wasser- und Abfallaktien leer aus. Genau darin sieht Bertrand Lecourt, Fondsmanager bei J O Hambro, eine Chance. Unternehmen der Wassertechnik seien früher mit einem Aufschlag von 30 bis 40 Prozent zum Gesamtmarkt gehandelt worden. Inzwischen lägen sie rund 20 Prozent darunter. Dabei wüchsen die Gewinne der Branche weiter zweistellig. Eine solche Kluft habe er seit 15 bis 20 Jahren nicht gesehen.
Hinter dem Optimismus stehen gewaltige Investitionen. Das weltweit in Wassersicherheit gesteckte Kapital von gut vier Billionen US-Dollar dürfte sich laut Lecourt binnen zehn Jahren auf 12,6 Billionen US-Dollar fast verdreifachen. Marode Leitungen, Dürren und veraltete Anlagen erzwingen neue Reservoirs und sparsamere Technik. Davon profitieren Hersteller von Pumpen und Ventilen. Zugleich stiegen die Wasserpreise 2025 weltweit um durchschnittlich 6,5 Prozent.
Müllabfuhr mit festen Einnahmen
Ähnlich stabil läuft das Geschäft mit dem Abfall. Je reicher ein Land, desto mehr Müll fällt an. Den Markt sieht Lecourt in zehn bis 15 Jahren bei fast 3,5 Billionen US-Dollar. Wer ein dichtes Entsorgungsnetz besitzt, kann steigende Kosten an Kundinnen und Kunden weitergeben.
Das zeigte zuletzt Waste Connections. Der Konzern habe höhere Dieselpreise über Zuschläge weitergereicht, so Lecourt. Im dritten Quartal übertraf er die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 1,58 US-Dollar, die Dividende um zehn Prozent.
Binnen eines Monats legte die Aktie fast 20 Prozent zu, zuletzt kostete sie rund 185 US-Dollar. Billig ist sie damit nicht. Anlegerinnen und Anleger zahlen laut Stockanalysis rund 31 US-Dollar für jeden US-Dollar erwarteten Gewinn, kaum weniger als im Fünfjahresschnitt. Der Abschlag betrifft vor allem die Wassertechnik.
Fazit
Für 2027 erhofft sich Lecourt Rückenwind von einer anziehenden Industrie und mehr Bautätigkeit. Den größten Schub verspräche eine Rotation weg von Technologie hin zu Firmen mit verlässlichen Erträgen. Ob sie kommt, ist offen.
Zudem setzt Lecourt auf nachlassenden Zinsdruck. Händler rechnen laut CME FedWatch jedoch mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. Zehnjährige Staatsanleihen bringen bereits mehr als fünf Prozent. Die Dividendenrendite der von Lecourt betrachteten Unternehmen liegt bei knapp drei Prozent.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
Die Waste Connections Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 164,9EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
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