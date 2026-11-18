Luxemburg, 18. November 2026 – Künstliche Intelligenz ist der wohl wichtigste Investitionstreiber dieses Jahrzehnts, unabhängig von den Kursschwankungen an den Märkten. Eine zentrale Rolle spielt dabei Taiwan, das die Chips für die technologische Revolution liefert. „Die Insel ist für die USA wirtschaftlich so wichtig wie nie“, sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. „Gleichzeitig ist der Status Taiwans politisch so verhandelbar wie nie.“ Wie viel tatsächlich auf dem Spiel steht, könnte sich am 19. November zeigen: Dann trifft US-Präsident Trump am Rande des APEC-Gipfels Chinas Staatschef Xi Jinping. „Wir sehen hier das größte außenpolitische Risiko“, so Fischer.

Taiwan ist der fünftgrößte Handelspartner der USA. Ein großer Teil davon entfällt auf Computerchips. So werden die vom US-Konzern Nvidia entwickelten Halbleiter von der taiwanesischen TSMC gefertigt. Ein Ausfall der Chiplieferungen könnte das US-Wirtschaftswachstum laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg binnen eines Jahres um über drei Prozent drücken und die globale Elektronikproduktion um 60 Prozent senken. „Das Risiko ist also beträchtlich“, sagt Fischer.

Die Volksrepublik China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Eine Position, die die meisten westlichen Staaten zwar zur Kenntnis nehmen, aber weder ausdrücklich übernehmen noch zurückweisen. Aufgrund der geostrategischen Lage bleibt eine Invasion Taiwans durch China eine dauerhafte Bedrohung, liegt die Insel doch direkt vor Chinas Küste und weit entfernt von Amerika. Gleichzeitig sind die US-Raketenbestände ausgedünnt und die US-Flugzeugträger im Nahen Osten gebunden. Auf europäische Verbündete könnte Washington im Konfliktfall kaum zählen, allenfalls auf Japan, Südkorea und Australien. „Sein Ziel könnte China aber auch ohne eine Invasion erreichen, wenn Taiwan langfristig ohnehin in Pekings Orbit driften würde“, erklärt Fischer.

In dieser Situation scheint US-Präsident Trump nun sein Schutzversprechen gegenüber Taiwan zu relativieren. So nannte er jüngst Waffenlieferungen an die Insel ein „gutes Druckmittel“, was nicht nach einer echten Partnerschaft klingt. Chinas Präsident Xi Jinping hat bereits erreicht, dass ein Rüstungspaket in Höhe von 14 Milliarden Dollar auf Eis gelegt wurde. Im Gegenzug gab es nur vage Handelszusagen.

Gravierender als die ausgesetzten Rüstungsgüter ist laut Fischer der neue Ton des US-Präsidenten. „Abschreckung entsteht nicht durch Waffen allein, sondern durch Klarheit.“ Und an der mangelt es derzeit. Xi könnte versucht sein, die Eroberung Taiwans seinem historischen Vermächtnis hinzuzufügen. Trumps Wankelmut erhöht daher das Eskalationsrisiko.

Was bedeutet das für Anleger? Die geopolitischen Spannungen sind eine Gefahr für die Weltwirtschaft wie auch für die globalen Finanzmärkte, denn die große Welt hängt an den kleinen Chips aus Taiwan. Die Insel ist der Engpass der globalen KI- und Halbleiterkette. „Für die USA ist Taiwan unbezahlbar, für Trump offenbar trotzdem verhandelbar“, so Fischer. Genau diese Lücke sei das Risiko. Eine Blockade, ein Konflikt oder ein politischer „Deal“ würde Technologieaktien, Lieferketten und Asienmärkte gleichzeitig treffen. Langfristig profitieren von dieser Unsicherheit alternative Chipstandorte, Halbleiterausrüster, Rüstungs- und Cybersicherheitsunternehmen. „Taiwan-Risiken gehören ins Basisszenario, nicht an den Rand“, mahnt Fischer.

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