Lufthansa bleibt DFB-Partner
Jetzt auch Frauen an Bord
- DFB verlängert Lufthansa-Partnerschaft bis 2031
- Lufthansa bezieht künftig auch das DFB-Frauenteam ein
- Frauen-WM 2027 in Brasilien ist nächstes Highlight
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Fußball-Bund hat seine seit 21 Jahren bestehende Partnerschaft mit der Lufthansa bis 2031 verlängert. Die Zusammenarbeit mit der deutschen Fluglinie beinhalte künftig neben der Männer- auch die Frauen-Nationalmannschaft.
Diese Ausweitung sei "von besonderer Bedeutung", sagte Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, und blickte voraus: "Mit der Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien steht bereits das nächste Highlight dieser Reise bevor. Dort, wo 2014 mit dem 'Siegerflieger' ein unvergesslicher Teil unserer gemeinsamen Geschichte geschrieben wurde, hoffen wir nun auf ein weiteres erfolgreiches Kapitel."
Vor zwölf Jahren hatten die DFB-Männer in Rio de Janeiro durch ein 1:0 im Finale gegen Argentinien den WM-Titel gewonnen./edo/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 8,852 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -21,15 %/+1,37 % bedeutet.
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1.) möglicher Dax Aufstieg
2.) fallende Kerosinpreise
3.) Ticketpreise wurden erhöht dementsprechend bei fallenden Kerosinpreisen Mehreinnahmen
4.) hohe Dividende
Ich bleibe optimistisch
Dass Fuel hedging bei so hohen Preisen für Kerosin nicht mehr viel bringt, bzw. im Falle von fallenden Tagespreisen sogar Verluste einbringen ist schon klar.
Grundsätzlich ist die Aktie niedrig bewertet, bei einem andere Umfeld sind durchaus 50% höhere Kurse zu rechtfertigen. LH hat strategisch ihre Positionen immer wieder verbessert. Auch die neuen Flugzeuge werden das Gewicht der Ölpreise weiter mindern. Im Cargobereich wird inzwischen gut verdient. Auch Eurowings ist zunehmend erfolgreich. Da passt schon vieles zusammen.
Man hat die Wahl draußen zu bleiben und abzuwarten oder spekulativ jetzt zu kaufen, bevor der Himmel sich öffnet. Geschmackssache. Ich bin seit Jahren drin, bleibe drin und bleibe zuversichtlich.