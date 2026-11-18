DETROIT, MI / ACCESS Newswire / 18. November 2026 / Leggett Dynamics hat für seinen Smart Brushless Motor den Automotive News PACE Pilot Award 2026 gewonnen. Dieses Antriebssystem der nächsten Generation vereinfacht die Integration in Fahrzeuge, verbessert die Leistung und unterstützt den Übergang der Branche zu softwaredefinierten Fahrzeugen (SDVs).

Der Smart Brushless Motor von Leggett Dynamics optimiert die Bewegungssteuerungsarchitektur, da er sowohl mit als auch ohne eine elektronische Steuereinheit (ECU) auf Sitzebene betrieben werden kann. Das System ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen der ECU auf Fahrzeugebene und den einzelnen Aktuatoren und unterstützt so stärker zentralisierte und zonale Fahrzeugarchitekturen, während gleichzeitig Baugröße, Gewicht und Verkabelungskomplexität reduziert werden. Zudem verbessert es das Geräusch-, Schwingungs- und Komfortverhalten (NVH), die Langlebigkeit sowie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

„Im Zuge des Übergangs der Automobilhersteller zu softwaredefinierten Fahrzeugen suchen diese nach Lösungen, die die Komplexität reduzieren, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen“, sagte Julien Rea, VP of Global Innovation and Engineering bei Leggett Dynamics. „Wir fühlen uns geehrt, den ‚2026 Automotive News PACE Pilot Award‘ zu erhalten, und sind überzeugt, dass diese Auszeichnung das Potenzial des Smart Brushless Motor widerspiegelt, die Zukunft der Bewegungssteuerungssysteme in Fahrzeugen mitzugestalten.“

Über den Smart Brushless Motor von Leggett Dynamics

Im Rahmen seiner Innovation Services hat Leggett Dynamics den Smart Brushless Motor entwickelt, um dem Wandel in der Automobilindustrie hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen und stärker zentralisierten Fahrzeugarchitekturen Rechnung zu tragen. Die Lösung ermöglicht eine vereinfachte, skalierbare Integration über verschiedene Sitzkonfigurationen und Ausstattungsvarianten hinweg und reduziert gleichzeitig die Systemkomplexität.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Antriebssystemen arbeitet der Smart Brushless Motor sowohl mit als auch ohne sitzseitige Steuereinheit (ECU), ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen der fahrzeugseitigen Steuereinheit und den einzelnen Aktuatoren, vereinfacht die Fahrzeugintegration und ermöglicht Software-Updates. Der Motor reduziert zudem die Baugröße, das Gewicht und die Komplexität der Verkabelung und verbessert gleichzeitig die NVH-Eigenschaften, die Langlebigkeit und die EMV-Leistung.