Wie Stocktwits berichtet, lehnte Burry vor der Veröffentlichung der Nvidia-Quartalszahlen in seinem Substack-Chat "Cassandra Unchained" den Kauf von Call-Optionen zur Absicherung seiner Short-Wette ab. Er hält weiterhin Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 140 US-Dollar und einer Laufzeit bis Februar 2027. Den Großteil seiner Wette auf fallende Kurse hat er allerdings über Put-Optionen auf den Nasdaq 100 und den VanEck Semiconductor ETF aufgebaut.

Michael Burry hält trotz der starken Quartalszahlen von Nvidia an seiner Wette auf fallende Kurse des Chipgiganten fest. Gleichzeitig hat der durch "The Big Short" bekannt gewordene Investor verraten, bei welchen Kursen er bei Alibaba und Netflix zuschlagen würde. Beide Aktien müssten dafür noch erheblich fallen. Bei Alibaba liegt seine Kaufspanne zwischen 60 und 70 US-Dollar (rund 52 bis 60 Euro).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Nvidia-Aktie legte nachbörslich zunächst zu, nachdem der Chiphersteller seinen Quartalsumsatz auf 115,8 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt hatte. Auch die Umsatzprognose von rund 130 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal übertraf die Erwartungen der Wall Street.

Bei Alibaba hatte Burry seine gesamte Position aufgelöst, um seine Beteiligung am chinesischen Konkurrenten JD.com auszubauen. Die angekündigte Ausgabe neuer Alibaba-Aktien zur Finanzierung der KI-Investitionen hatte ihn abgeschreckt. Die in den USA gehandelten Alibaba-ADRs verloren am Dienstag 4,4 Prozent auf 86,65 US-Dollar. Bis zu Burrys möglicher Einstiegsmarke von 65 US-Dollar müssten sie weitere 25 Prozent fallen.

Weitere Risiken ergeben sich aus der Nvidia-Spionageaffäre. Wie The Information berichtet, hatte Nvidia Alibaba bereits 2022 den Kontakt zur mutmaßlichen chinesischen Spionin Alice Huang vermittelt. Gleichzeitig verschärften die USA Anfang dieser Woche die Beschränkungen für den chinesischen Zugang zu KI-Rechenleistung. Die in den USA notierten Alibaba-Aktien haben seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent verloren.

Auch bei Netflix wartet Burry auf deutlich niedrigere Kurse. Die Aktie schloss am Dienstag bei 59,68 US-Dollar. Burry hat inzwischen Kurse im oberen 30-Dollar-Bereich im Visier. Das entspricht einem weiteren Abwärtspotenzial von rund 35 Prozent bis zu dieser Marke.

Bei JD.com hingegen hat Burry seine Position in Call-Optionen mit Laufzeit bis 2029 weiter ausgebaut. Die Nettoliquidität des Konzerns beziffert er auf rund 71 Prozent des Börsenwertes.

Burrys Positionierung offenbart einen fundamentalen Konflikt: Während Anleger bei KI-Aktien hohe Wachstumsprämien bezahlen, setzt der Investor verstärkt auf Unternehmen mit niedriger Bewertung und hohen Liquiditätsreserven. Gerade Nvidias starke Geschäftszahlen zeigen jedoch, wie riskant Wetten gegen profitables KI-Wachstum sein können.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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