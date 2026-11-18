Der wO USA Ind. 30 steht bei 50.521,61 PKT und verliert bisher -0,40 %.

Top-Werte: Take-Two Interactive Software +5,94 %, Amazon +2,49 %, Apple +1,78 %, Uranium Energy +1,66 %, Advanced Micro Devices +1,50 %

Flop-Werte: SELLAS Life Sciences Group -10,18 %, SanDisk Corporation -4,04 %, Strategy Registered (A) -3,97 %, Coinbase -2,14 %, Marvell Technology -1,97 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.167,64 PKT und steigt um +0,76 %.

Top-Werte: Take-Two Interactive Software +5,94 %, Palo Alto Networks +4,27 %, Ross Stores +3,72 %, Fortinet +3,38 %, DoorDash Registered (A) +3,10 %

Flop-Werte: CoreWeave Registered (A) -6,30 %, Nebius Group Registered (A) -4,06 %, SanDisk Corporation -4,04 %, Strategy Registered (A) -3,97 %, Lumentum Holdings -2,70 %

Der wO USA All Ind. 500 steht bei 7.350,71 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.

Top-Werte: USA Rare Earth Registered (A) +10,58 %, MP Materials Registered (A) +8,07 %, Target +7,58 %, Lyft Registered (A) +6,91 %, Roblox Registered (A) +5,97 %

Flop-Werte: SELLAS Life Sciences Group -10,18 %, Freeport-McMoRan -7,36 %, Southern Copper -6,84 %, CoreWeave Registered (A) -6,30 %, Newmont Corporation -4,95 %