Die Nachfrage nach bildgebenden Untersuchungen wird bis 2055 voraussichtlich um etwa 17 % bei MRT- und um 25 % bei CT-Untersuchungen steigen, während die Zahl der Radiologen bis 2038 voraussichtlich nur 90 % des Bedarfs erreichen wird, sodass die Lücke allein durch Neueinstellungen nicht geschlossen werden kann

um etwa 17 % bei MRT- und um 25 % bei CT-Untersuchungen steigen, während die Zahl der Radiologen bis 2038 voraussichtlich nur 90 % des Bedarfs erreichen wird, sodass die Lücke allein durch Neueinstellungen nicht geschlossen werden kann Eine JACR-Analyse aus dem Jahr 2026 von 46,4 Millionen Untersuchungen ergab, dass das produktivste Quartil der Radiologen mittlerweile 30,6 % mehr Untersuchungen pro Tag auswertet und 19,7 % mehr Schichten pro Quartal arbeitet als 2018. Dies zeigt, wie sich die ungeregelte Arbeitslast auf eine geringere Anzahl von Auswertern konzentriert, anstatt sich auf Radiologen verschiedener Fachrichtungen zu verteilen

von 46,4 Millionen Untersuchungen ergab, dass das produktivste Quartil der Radiologen mittlerweile 30,6 % mehr Untersuchungen pro Tag auswertet und 19,7 % mehr Schichten pro Quartal arbeitet als 2018. Dies zeigt, wie sich die ungeregelte Arbeitslast auf eine geringere Anzahl von Auswertern konzentriert, anstatt sich auf Radiologen verschiedener Fachrichtungen zu verteilen Hyland Diagnostic Radiology legt den geregelten Bildgebungsgrundstein für Hylands umfassendere Vision eines agentenbasierten Krankenhauses, in der intelligente Koordination – und nicht nur Konnektivität – zur Grundlage für die Zukunft der medizinischen Bildgebung wird

CLEVELAND, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Radiologie steht vor einem Kapazitätsproblem, das durch Neueinstellungen allein nicht gelöst werden kann. Die Nachfrage nach bildgebenden Untersuchungen steigt weiter an, angetrieben durch eine alternde Bevölkerung, chronische Erkrankungen, erweiterte Vorsorgeuntersuchungen und immer komplexere Untersuchungen. Gleichzeitig schränken der Nachschub an neuen Radiologen, Pensionierungen und die wachsende Nachfrage nach flexiblen Arbeitsmodellen die Kapazitäten ein. Heute stellt Hyland , ein weltweit führender Anbieter von Content Intelligence und Automatisierung, Hyland Diagnostic Radiology vor, um Einrichtungen des Gesundheitswesens dabei zu unterstützen, diese Herausforderungen zu meistern. Mit seiner herstellerneutralen Bildgebungsplattform bietet Hyland Diagnostic Radiology die spezialisierten Arbeitsabläufe, Betrachtungsfunktionen und Werkzeuge, die Radiologen benötigen – aufbauend auf denselben bewährten Grundlagen, die für die unternehmensweite Verwaltung der Bildgebung konzipiert wurden.