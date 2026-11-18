Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für USA Rare Earth Registered (A)-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -59,25 % hinnehmen mussten.

Den wO USA All Ind. 500 lässt USA Rare Earth Registered (A) heute deutlich hinter sich: Der Index legt lediglich um 0,22 % zu. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht; Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die USA Rare Earth Registered (A) Aktie damit um +5,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,68 %.

Der wO USA All Ind. 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,22 % geändert.

Informationen zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie

Es gibt 375 Mio. USA Rare Earth Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,52 Mrd.EUR € wert.

USA Rare Earth Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,85 % 1 Monat -23,68 % 3 Monate -59,25 %

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Stand: 18.11.2026, 16:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der USA Rare Earth Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur USA Rare Earth Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.